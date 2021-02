Preparan actividades culturales, artísticas y deportivas para el fin de semana

Habrá wakeboard en el río, rock en el anfiteatro, un Moto Tour en el puerto y moda. “Seguimos en Activá Verano viviendo, con protocolos, una temporada a pleno. Nos da mucho orgullo sumar nuevas alternativas para vecinos y turistas en la capital de la provincia”, subrayó la secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías.“Queríamos contar desde la Municipalidad a los vecinos lo que tenemos programado en forma conjunta con el sector privado. Esta es la manera en que venimos trabajando para que la agenda de los fines de semana sea atractiva y muy nutrida”, destacó Farias.Luego se refirió a lo vivido en los últimos 15 días en Paraná: “Fue un éxito el fin de semana de carnaval y este sábado y domingo con Música en el Anfiteatro. Hubo muy buena respuesta de la gente y con muchísima responsabilidad".En ese sentido, la apuesta se redobló y este sábado 27 se sumó una fecha más a Música en el Anfiteatro. Será para el género rock con apertura de danzas urbanas a cargo de División-X Dance Studio y shows del Combo Mutante y 12 Monos. "Lo que pasa en el anfiteatro es maravilloso. No solo volver a escuchar música en vivo sino también para los artistas reencontrarse con su público", concluyó la funcionaria.Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, se refirió al Argentino de Wakeboard que se correrá de viernes a domingo en el Balneario Municipal. Una propuesta trabajada con el referente de la escuela de esta especialidad en Paraná, Renato Buscena.En ese sentido, Clavenzani aclaró que "se solicitaron las respectivas habilitaciones a Prefectura que es el organismo de control en todo lo que sucede en el espejo de agua".También está en agenda la realización de un Moto Tour en el puerto, una actividad que se realiza en diferentes lugares del mundo y permitirá la presencia de motociclistas de diferentes puntos del país en Paraná.Clavenzani explicó que no se trata de un motoencuentro con participación masiva, sino otro tipo de espectáculo, "una clínica que los motociclistas proponen para aprender a ser mejores conductores y que además genera turismo para la ciudad”.La cita es este sábado y domingo en el puerto.En la presentación estuvieron presentes el subsecretario de Deportes, Julio Gamarci; el secretario de Deportes de la Provincia, José Gómez y el presidente de Paraná Bureau de Congresos y Convenciones y representando a Costanera 241, Carlos Monti.Sebastián López, cantante de 12 Monos, señaló: “Era nuestra fecha pendiente en Activá Verano, un ciclo con mucho éxito no solo en el anfiteatro sino en otros puntos de la ciudad. Es una oportunidad linda para estar cerca de nuestra gente, con todos los cuidados necesarios como lo venimos haciendo. Contaremos con la presencia de La Viola cubriendo el evento y la presencia de Bebe Contepomi”.Por su parte, Laura Moreyra, de Paraná Mujer, invitó al evento Moda, Actualidad y Sustentabilidad, programado para este sábado 27 a las 18 hs en Los Jardines de Hierlam: "La propuesta es pasar una tarde diferente, con muchas sorpresas, no solo para las mujeres sino para los hombres que quieran participar".Música en el Anfiteatro, este sábado 27 de febrero a las 20 hs. Apertura de danzas urbanas a cargo de División-X Dance Studio y shows del Combo Mutante y 12 Monos junto a Martin Moska Lorenzo de Los Auténticos Decadentes. La jornada será con cumplimiento estricto del protocolo, cupos limitados y reserva previa de entradas en www.paran á.gob.ar/entradas.Campeonato Argentino de Wakeboard. Nuestra ciudad será sede de la primera fecha del Campeonato Argentino de Wakeboard los días 26, 27 y 28 de febrero en el Balneario Municipal. Han comprometido su presencia más de 60 competidores de distintos puntos del país (Buenos Aires, Misiones, Rosario, San Luís, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, de nuestra provincia y gran cantidad de competidores locales). La actividad es organizada por la Escuela Fly Wakeboard del Club Náutico Paraná, con la fiscalización de FADEW (Federación Argentina De Esquí y Wakeboard).MAXITRAIL Litoral. Desde el 26 al 28 de febrero: Motoclub Costanera y MEC -Motoeventos Cordoba- organizan este evento para los amantes de las motos y de los viajes grupales en moto.- Viernes 26, 21 hs: Open Club. Invitación especial para compartir una capacitación sobre cómo preparar tu moto para un viaje. Presentación de 2 viajes especiales y sorteos de nuestros Sponsors.- Sábado 27: Encuentro para comenzar el día con un buen desayuno buffet en el centro de convenciones del Maran Suites and Towers. Nos trasladamos hasta el ex circuito de motos del Puerto Nuevo especialmente acondicionado para la Masterclass que nos brindarán Marcelo Carranza, Marcos Cativa Tolosa y Marcelo villlalba. Almuerzo en Brookling.- Domingo 28: Salida por la mañana para disfrutar de todo lo aprendido y recorrer la microregión del Paraná y sus aldeas. Regreso a Paraná. https://motoclub.costanera241.tur.ar/ Moda, Actualidad y Sustentabilidad. Este sábado 27 a las 18 hs en Los Jardines de Hierlam. Un encuentro con diferentes especialistas que brindarán sus experiencias inspiradoras en torno a la sustentabilidad, el diseño y la moda. La organización esta a cargo de Paraná Mujer.