Pronostican más inestabilidad en el fin de semana: cómo estará este domingo

Este lunes ingresarán vientos del sur

La capital entrerriana amaneció con mucha humedad (91%) y cielo despejado a parcialmente nublado. No obstante, para la capital entrerriana y sus alrededores el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para toda la jornada, tormentas aisladas con temperaturas máximas que no superarán los 30 grados.Esto genera desconcierto en la gente, ya que este sábado la jornada comenzó con cielo despejado y por la tarde llegaron la llovizna y los chaparrones, por zonas, aún con el sol, que no llegaba a ocultarse plenamente entre las nubes.Mientras tanto, para este lunes se anuncia cielo parcialmente a mayormente nublado con térmicas que oscilarán entre los 19 y 33ºC. Podrían registrarse algunos chaparrones para la noche del lunes.Las lluvias no se harían presentes en la jornada del martes, ya cerrando el fin de semana de Carnaval. El cielo se mantendría parcialmente nublado con temperaturas, entre 18º y 29º.De acuerdo a lo indicado a lo largo del centro del país, las precipitaciones tienen características aisladas.Se estima que la situación de inestabilidad de este fin de semana empezaría a cambiar, de manera lenta, entre este lunes y martes, cuando rote el viento al sur sobre el centro del país y comience a ingresar aire más seco y estable.