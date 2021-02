Frente a Tribunales, pidieron Justicia por Fátima y "perpetua para el acusado"

Florencia López, amiga de Fátima.

Fátima "hizo los pasos que tenía que hacer, nunca le dieron una respuesta"

"Este es un reclamo generalizado, la última compañera fallecida es Úrsula"

El Juicio por Jurados en el marco del femicidio de Fátima Florencia Belén Acevedo se realizará los días 22, 23, 24, 25 y 26 de febrero próximos, a partir de las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos de los tribunales de Paraná, en Laprida 255, dio cuentaRecordemos queJorge Nicolás Martínez, el imputado por su femicidio cumple prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná desde esa fecha.", expresó a Elonce TV, en la manifestación frente a Tribunales,Recordó que el 8 de marzo fue hallada sin vida la joven."Nos manifestamos para que sepan que estamos, para exigir que se haga justicia y que hagan lo que no hicieron cuando Florencia estaba con vida. El Estado pudo evitar esa muerte,ese día del asesinato; tendrían que haberla acompañado y no lo hicieron", aseveró Florencia.Además, comentó queEn la manifestación, expresaron: ". Queremos que sean populares, creemos que el pueblo tiene la capacidad de hacer justicia y que lo va a hacer bien"., por su parte afirmó: "Desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná estamos acompañando; este es un reclamo generalizado,convocada por todo el colectivo feminista a nivel nacional, para seguir exigiendo que paren de matar a las compañeras".Por su parte, afirmó que "las políticas no llegan, necesitamos políticas integrales de verdad. No puede ser que la respuesta sea cuando la mujer ya no está. No puede ser que nosotras tengamos que seguir contando femicidios cuando lo que necesitamos es prevención y erradicación de esta violencia, para eso es necesario la ESI, presupuesto real y democratización real de la Justicia".. Nos alarma muchísimo que la justicia haya sacado un intento de decirle a los fiscales que frenen los juicios por jurado en las situaciones de género, La democratización de la Justicia es una necesidad", puso relevancia Burgos.