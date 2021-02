Las piletas del CAE, una de las opciones elegidas para "aplacar el calor"

Gabriel y Sofía son guardavidas. Este martes "hubo poca gente, porque "no hizo tanto calor", dijeron a. "Generalmente cuando hace un poco más de calor, tenemos más de 200 personas que recorren el natatorio en el día", afirmó el joven.Dijo, asimismo: "Estamos trabajando más duro que otros años por el tema del protocolo, barbijos distanciamiento, más cloro en las piletas, desinfección de las sillas"."De 14 a 15 hacemos desinfección por lo que se paran las actividades, desinfectamos silla por silla, se hace mantenimiento de todo y se pone nuevamente cloro a la pileta", afirmó Sofía.De la misma manera resaltó: "Está todo muy bien organizado; la gente ha respondido muy bien en el club, el verano está saliendo impecable".Las familias que se acercaron este martes al natatorio del CAE, llegan al lugar, "casi todos los días".Los "grandes" hoy no decidieron zambullirse, aunque los más pequeños sí. "No tiene problemas en que el agua esté más fría, ellos se meten igual", destacaron."El paisaje es espectacular, descansas con la vista", mencionó uno de los asistentes, que contó que "le encanta" disfrutar de la observación privilegiada en el lugar, hacia el río Paraná. "Disfrutamos de la compañía de nuestros amigos y nos divertimos un rato", aseveró.