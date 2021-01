Un camión quedó "atascado" en un pozo durante el temporal en Paraná

Un camión quedó encajado esta tarde en una zanja al borde del cordón en calle Gutiérrez y la zona de Coronel Martínez, supo Elonce. Según indicó un vecino de la zona, el camión perteneciente a una arenera, quedó encajado con sus ruedas derechas, en la reparación inconclusa de una calle de la capital entrerriana."La Municipalidad hizo una canalización para brindar agua a un predio cercano y lo dejaron con un relleno de barro, el cual cedió ante el peso del camión", dijo el vecino a Elonce TV y agregó que "en el momento del accidente, llovía torrencialmente", resaltó Osvaldo."Otros trabajadores de la empresa vinieron a ayudar para intentar retirarlo pe no pudieron", señaló el vecino.El chofer del camión dialogó con Elonce y contó cómo ocurrió el accidente. "En ese momento llovía intensamente y no se veía nada. El camión mordió el cordón y me tiró para el costado", remarcó."Pasamos todos los días por la zona, pero con la lluvia no vi el pozo", indicó Carlos."Yo venía despacio, pero de frente circulaba un colectivo y me tiré al costado para darle paso y ahí fue cuando se encajaron las ruedas", relató el chofer y además, dijo que "casi siempre transportamos arena"."Parece que solamente, taparon el pozo con brosa, pero con la lluvia se lavó todo", describió el trabajador a Elonce TV.