De las películas a las mesas: la reconversión de un cine de Paraná

La pantalla grande del cine Rex no volvió a encenderse debido a la pandemia por coronavirus, pero el ingenio de sus propietarios hizo que pudieran reinventarse y apostar a un nuevo emprendimiento. La cafetería y casa de té "La abuela" que se emplaza en la esquina de calles San Juan y Colón de Paraná."Estábamos en el hotel Circulo de calle Belgrano y cuando comenzó la cuarentena debimos cerrar durante un mes, después comenzamos con delivery. Pero al poco tiempo, el hotel hizo un convenio con la municipalidad para alojar a quienes se hacían los estudios de coronavirus. A partir de ese momento el teléfono dejó de sonar y no pudimos trabajar como delivery tampoco", rememoró ael responsable del emprendimiento gastronómico, Juan Carlos Sánchez."La disyuntiva era cerrar definitivamente o salir a hacer otra cosa. Pero para conservar las fuentes de trabajo de los empleados, salimos a buscar y así encontramos este salón que tiene una muy buena ubicación, que siempre se dedicó a la gastronomía", destacó. "Nos instalamos para trabajar en el delivery de pastelería y al ver que con la amplitud horaria podíamos trabajar mejor, primero iniciamos con las viandas, con menú ejecutivo, y después pusimos un restó. Hoy por hoy es casa de té, snack bar y restó", sentenció el comerciante al dar cuenta de la forma en la que supo reinventarse por la pandemia."Si bien no trabajamos al 100%, vamos bien y todos los meses crecemos un poquito. El público es muy bueno y el barrio apoya al rubro", destacó al mostrarse "conforme" con el devenir del emprendimiento gastronómico.En relación al Rex, Sánchez comentó que "el Estado nacional no permite que se reabran los cines; teníamos esperanza que pudiéramos reabrir el 7 de enero, pero aparentemente solo es para Gran Buenos Aires y Córdoba, y nosotros tendremos que seguir esperando".Consultado sobre los motivos que lo llevaron a cambiar de rubro, éste sentenció: "No me gusta perder"."Con la casa de té comencé en noviembre del año pasado, y al momento de la cuarentena no había alcanzado a amortizar todos los gastos; eso fue lo que me llevó a seguir y reinventarme, además de conservar los puestos de trabajos a los pibes que trabajan conmigo, para que no queden en la calle", explicó."Soy muy perseverante y es excelente el plantel de gente que trabaja conmigo. La remamos todos juntos para salir adelante y así vamos obteniendo los frutos", valoró al respecto.Finalmente, para este 2021, Sánchez bregó "por la libertad de poder trabajar y recuperar lo invertido".