Desalojaron a puesteros de venta de tortas fritas de la Costanera Baja de Paraná

Volvieron a desalojar a los puesteros de venta de tortas fritas que ubican en la zona de la Costanera Baja de Paraná, durante un operativo que se realizó este sábado por la tarde."Hace varios meses la venimos peleando para que nos dejen trabajar durante la pandemia, y hoy aparecieron a las 16hs para que nos fuéramos al Parque Varisco", contó auno de los puesteros, Ernesto Pianetti.Y continuó: "Los inspectores pusieron a los policías para que les digan a los que venían a comprar que no podían hacerlo porque nosotros teníamos que desarmar, que no estábamos autorizados para vender, siendo que ellos fueron los que nos dejaron trabajar acá".La infracción que cayó sobre Pianetti fue por haber instalado dos carpas, siendo que solo le permiten una. "Nos habilitaron carpas de 3x3mts, pero tenemos muchas máquinas y mecheros, por lo que armamos un poco más para el costado. Y hoy llegaron enojados para que desarmemos", explicó el trabajar al apuntar que los inspectores fueron "prepotentes". "Les sacaron fotos a nuestros vehículos, como si les molestara que nos fue bien en estos años. Si este es nuestro trabajo, no es que cayó de arriba y no cobramos el IFE, nada", explicó.Consultado al puestero qué fue lo que argumentaron los inspectores del operativo, éste refirió: "Nos dijeron que la nueva ordenanza de hoy indicaba que nos tenían que sacar de la costanera porque no quieren más gente acá".Según comentó, la nueva normativa estipula que deben instalarse en Parque Varisco, a lo que los puesteros explican que esa zona es "insegura y la gente hasta allá no llega"."Hace muchos años que estamos en la costanera, y la gente busca los puestos de tortas fritas. Ya en la semana no podíamos trabajar porque a la costanera la cortaban para que sea peatonal y ahora también nos sacan el fin de semana", lamentó el trabajador al mostrar su impotencia.