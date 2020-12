Video: Ayudar Hace Bien 2020: "El personal de salud se merece todo nuestro esfuerzo"

Cómo ayudar

Cómo participar

Las donaciones que se piden son:

El listado de los "Carritos Solidarios"

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración. La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda.Ariel Bello es director de la Radio Punto Com, 100.7 y forma parte de la Jornada Solidaria Ayudar Hace Bien, si bien este a año no es igual a los anteriores, las ganas de ayudar no se detienen.Ariel, señaló que todos los años cada 8 de diciembre "la plaza del barrio San Agustín se llenaba de personas que los unía la solidaridad, pero este año hay que colaborar de otra manera, cuidándonos y asegurar que se lleven adelante los protocolos"."Hay que cuidar al personal de salud porque ellos merecen un esfuerzo de todos", remarcó."Este año la solidaridad esta en los carritos de supermercados de Paran, donde podés colaborar con alimentos no perecederos y elementos sanitizantes", agregó Ariel.Al finalizar dijo: "Este año Once Por Todos, sigue siendo Ayudar Hace Bien".Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)En la 16° edición, los beneficiarios son:*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Reciben las donaciones el lunes 7 y el martes 8 de diciembre. Vea los locales y los horarios:-Sucursal Irigoyen: de 9 a 21.-Sucursal Uruguay casi peatonal: de 9 a 20.-Sucursal Méjico y Tucumán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.30.-Sucursal San Juan: de 9 a 21.-Sucursal Avenida de las Américas (1731): lunes de 9 a 13 y, de 17 a 21. Martes 08 de diciembre de 8 a 14.-Sucursal José María Paz y Galán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.-Sucursal Don Bosco y Suipacha: de 9 a 13 y, de 18 a 20.-Sucursal Coronel Díaz (barrio Rocamora): de 9 a 13 y de 18 a 20.-Sucursal Malvinas y Santa Fe: de 9 a 21.-Sábado 05 y Domingo 06: desde las 9 hasta las 21.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 23.-Sábado 05: de 8 a 13 y de 16.30 a 21.-Domingo, lunes y martes: de 8.30 a 13.00-Sábado 05: de 8 a 13 y de 17 a 21.-Domingo, Lunes y, Martes: de 8 a 13.-Sábado 05 y Domingo 06: de 9 a 21.-Lunes y martes: de 9 a 21.-Sábado 05 y domingo 06: de 8 a 17.-Martes: 8 de diciembre de 9 a 13.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.