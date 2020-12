Un camión cayó en un pozo "de 50 centímetros de profundidad y sin señalizar"

Un camión destinado al transporte de alimentos cayó en un pozo que, según comentaron vecinos, "no estaba señalizado"; ocurrió este jueves por la mañana sobre calles Alvarado y Monteagudo, en Paraná."El pozo, generalmente, está tapado con tierra, pero cuando pasamos estaba lleno de agua de lluvia y al estar entre los autos con el semáforo en rojo no pudimos esquivarlo; cuando pasamos, el camión cayó dentro del socavón que estaba prácticamente abierto", comentó ael conductor del rodado, Damián, al dar cuenta del "susto" por el accidente.Y continuó: "La rueda delantera quedó casi en el aire y del otro lado, quedó apoyado sobre el tanque de combustible; no vamos con mucha carga, sino quizás se tumbaba"."Fue un golpe en seco. Pasó la rueda de atrás y se frenó directamente; al caer los dos mil kilos de carne que llevamos, no avanzó más y no seguí insistiendo por miedo a que vuelque", reconoció el trabajador al apuntar que el pozo "no estaba señalizado".En la oportunidad, comentó que, según vecinos, "una ambulancia y una moto también quedaron varados en el socavón de grandes dimensiones, de hasta 50 o 60 centímetros de profundidad".