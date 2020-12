Vecinos de Lomas del Mirador II reclamaron soluciones a los desbordes cloacales

Vecinos de barrio Lomas del Mirador II de Paraná reclamaron a través depor soluciones a los desbordes cloacales que registran cada vez que llueve torrencialmente."Vinieron camiones desobstructores municipales y también llamamos a privados, pero no pueden destapar las cloacas porque es un problema de infraestructura; el líquido cloacal no circula como debe y se desborda dentro de las casas cada vez que llueve", explicó Andrea, una de las vecinas.Según indicó, las cloacas están "reventadas". Los inconvenientes se registran en el Sector C sobre calles Mario Monti y Quinquela Martin."Somos ocho familias afectadas, además de las familias de la parte superior que deben limitarse para usar el baño y lavar sus cosas porque constantemente debemos cuidar que no desborde", indicó la mujer al comentar que "vecinos trabajaron con palas y mangueras, porque desde el mes de abril que venimos con este problema"."Cada vez que llueve se inunda todo. Mi casa está toda inundada y el baño permanece rebalsado desde ayer", agregó otra vecina.