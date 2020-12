Armaron listas de donantes tras colecta de sangre impulsada por joven paranaense

Nicolás Moro, el joven paranaense que, tras haberse recuperado de una leucemia, hoy concretó una colecta de sangre en un hotel de la capital entrerriana. "Teníamos un cupo para 30 personas y el mismo día de la nota parase terminó de completar", comunicó al anunciar que "ya se armó una lista de espera para, o una nueva colecta o para cuando se necesiten dadores ya tener el contacto de las personas que estén dispuestas a donar".La colecta se concretó este viernes en el Hotel Maran Suites & Towers, "en un ambiente confortable, relajado y con una buena vista", comentó Nicolás al agradecer al alojamiento por brindar el espacio.Consultado sobre los motivos por los que decidió impulsar la colecta de sangre, recordó: "Transité una leucemia y en el transcurso de toda la enfermedad, necesité de transfusiones de sangre y plaquetas, o sea que viví en carne propia lo que es recibir la sangre de otra persona"."El primer día que pidieron donantes para mí, hubo un número muy grande de personas que se acercaron y eso es algo para destacar", valoró.Y continuó: "Al ser de Paraná y tener muchos conocidos, nunca me faltaron donantes y siempre teníamos listas para un futuro pedido. Para mí fue sencillo conseguir donantes, pero a la par había otros pacientes que eran del interior o de otras provincias que se hacían tratar acá por el área de Hematología del San Martín es referencia, y para ellos no era fácil conseguir los donantes.Por su parte, la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo, agregó: "A los pacientes hematológicos los tenemos de nombre y hoy conocerlos y verlos bien, es algo que te enorgullece y te conforta porque para eso luchamos; somos el nexo a cargo de la logística para que se acerquen los donantes, organizarlos y que no sea un caos para cuando se pide tanta cantidad de donantes"."El ideal que buscamos es el donante voluntario, que la persona se acerque de forma espontánea, pero durante la pandemia ganó el temor de concurrir hasta el hospital", lamentó."El programa de Hemoterapia brinda oportunidades; salimos del confort del banco de sangre para acercarnos al donante", indicó al instar a "perder el temor porque hay personas desesperadas esperando por esa actitud; cuando uno se siente a donar sangre es un placer enorme".