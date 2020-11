Fundación Puentes se suma a la acción solidaria "Ayudar Hace Bien 2020"

Los elementos que se necesitan son:

Multipliquemos los gestos

Cómo participar

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.La Fundación Puentes, que funciona en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se suma como todos los años a Ayudar Hace Bien 2020. Juntarán alimentos para distribuirlos en más de 18 comedores de la ciudad.Para colaborar, habrá supermercados y almacenes seleccionados, donde las personas podrán comprar los alimentos y elementos de higiene necesarios. En los próximos días se darán a conocer los lugares definidos."Seguimos creando puentes, en esta situación tan especial pero siempre tratando de ayudar. Los jóvenes de la Fundación están llevando adelante esta tarea de Ayudar Hace Bien, y estamos muy agradecidos y motivados", expresó ael padre Ricardo López.Por su parte, Claudia Luero, coordinadora del evento solidario, dijo que "este año queremos ayudar a quienes nos cuidan, por lo tanto, no podemos movilizarnos, ni manipular mercadería. No vamos a poder realizar la previa, porque siempre estuvo lleno de vecinales, con muchas organizaciones. En este 2020 nos adherimos a la conducta social".Y agregó que "no podíamos estar ausentes ya que el Once Por Todos, nació para ayudar a los hospitales, para estar junto a las cooperadoras y los voluntariados. Nosotros dijimos `Multipliquemos los gestos´, porque hay que pregonar la solidaridad y para eso debemos usar barbijo, mantener el distanciamiento y no realizar reuniones sociales"."Además de los hospitales, queremos ayudar a quienes todo el año hicieron de la solidaridad un vínculo y estuvieron presente en los barrios. Por eso, la Fundación Puentes se suma, como todos los años, para colaborar con los comedores y merenderos", señaló.Por su parte, Luis mencionó que "a raíz de la pandemia creció notoriamente las necesidades de las personas".-Sanitizantes-Lavandina-Guantes-Barbijos-Alcohol-Cremas hidratantes-Pañales-Tomate-Harina-Fideo-Arroz-Leche-Azúcar-Cacao-Yerba¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.