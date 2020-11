Los "secretos" del monumento a Urquiza, a 100 años de su inauguración

"Este 11 de noviembre se cumplen 100 años de la inauguración del monumento al Gral. Justo José de Urquiza porque se inauguró el 11 de noviembre de 1920 con la presencia del presidente de la Nación, el gobernador, intendentes, soldados de la Batalla de Caseros, alumnos de las escuelas. Fue una fiesta para la ciudad", aseguró ael arquitecto y especialista en Patrimonio Arquitectónico, Fernando Ponce.Al dar cuenta de los "secretos" del monumento, Ponce detalló que "Don Jaime Baucis hacia 1895 le escribió una carta a la viuda, Dolores Costa de Urquiza, para que donara el lugar donde hoy está instalado el monumento, que en aquel tiempo era la batería"."Dolores no solo que donó el lugar que se iba a transformar en la plaza Justo José de Urquiza, sino que también gran parte de las 44 hectáreas que hoy constituyen el Parque Urquiza", destacó.Y continuó: "Baucis lo convoca a Carlos Thays, considerado el jardinero del país porque diseñó los parques nacionales, para que haga el proyecto, y en el ´20, Pancho Bertossi le da fisonomía a este Parque Urquiza"."Se convocó a un concurso nacional e internacional de esculturas para la elección de un monumento al máximo prócer de esta provincia y lo gana Agustín Querol, quien fallece a muy poco tiempo de comenzar su trabajo, por lo que la comisión de Vecinos Notables de la ciudad decide convocar a otro concurso, que lo gana Mariano Benlliure, quien completa la tarea de Querol tanto en mármol como en bronce", explicó el especialista al agregar que el escultor español puso como "condición de que sobre el pedestal del caballo de Urquiza aparezca la famosa frase `Ni vencedores ni vencidos´, que en el proyecto original de Querol no estaba"."El monumento estaba prácticamente terminado en 1911. Hay fotos y testimonios sobre la salida en barco del puerto de Barcelona hacia el de Buenos Aires, y de ahí en barcaza hasta Puerto Nuevo. Tiene 17 metros de altura y 265 piezas", explicó Ponce.En la oportunidad, agregó que "tanto la parte en mármol como en bronce cuentan la vida política y pública del Gral. Urquiza, y en sus cuatro caras parecen elementos icónicos vinculados a la Constitución, agricultura y ganadería, instrucción pública, Batalla de Caseros, Pronunciamientohace dos aproximadamente fue declarado Monumento Histórico Nacional".Ponce comentó también, que "la ubicación privilegiada en el Parque Urquiza no fue una elección al azar". Y mencionó que "los autores del monumento son los mismos que el ubicado en Buenos Aires a los españoles, porque tiene la misma estructura".Para conocer más "secretos del monumento a Urquiza, Ponce dará una charla gratuita a través de zoom el Facebook de Espacio Andamio, este jueves a las 18hs. Además, el sábado -junto a Bruselas Café- realizará una visita guiada para conocer lo que significa cada parte del monumento. Habrá tres salidas (a las 9, 10 y 11hs) porque por protocolo no pueden ser más de 15 personas por grupo.