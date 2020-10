Covid-19 en Paraná: Reafirman la importancia de respetar medidas de prevención

Silvina Saavedra, coordinadora del nodo epidemiológico

Situación epidemiológica en Paraná



El área de Vigilancia Epidemiológica de Entre Ríos, confirmó que este viernes, se registraron 94 nuevos casos positivos en Paraná., expresó a"No debemos olvidarnos de respetar las medidas de prevención. Debemos recordar que es una enfermedad que se trasmite de persona a personas por las gotitas que eliminan al hablar, toser o estornudar, por ese motivo uno tiene que protegerse las vías respiratorias".Una de las maneras de disminuir el contagio es evitar los lugares cerrados o mantenerlos ventilados, "para disminuir la carga viral que hay", además de "usar el barbijo, mantener la distancia y lavarnos las manos", indicó.Ante la habilitación de gimnasios y la práctica de deportes, es necesario desinfectar los elementos ya que "puede existir una transmisión por fómites", es decir que, si una persona que está infectada "tosió o estornudo, se tocó la cara y agarra algún elemento, quedan restos de gérmenes en esos lugares y la persona que vaya y lo manipule puede contagiarse". En tanto, "la toalla y la botella de agua no se deben compartir".Saavedra, recomendó que "si una persona está al aire libre y mantiene una distancia superior a los dos metros con otra, no es un problema si me saca un rato el barbijo, sabemos que con las altas temperaturas suele molestar".En algunos barrios de la capital entrerriana, se aplica el plan Detectar. "Vemos situaciones diferentes, hay lugares en donde ya pasó el virus y la mayoría de los vecinos ya se infectaron. También hubo mucho fallecidos y eso depende la cantidad de personas de riegos que hay", explicó."Hay que ser consiente que si me cansé de la cuarentena y me voy a una juntada, evitar después el contacto con adultos mayores o personas de riesgos, porque los puedo contagiar y después esa situación se puede agravar", dijo.Al finalizar, remarcó que "hay que convivir con el virus, pero siempre manteniendo las medidas de prevención".