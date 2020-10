Frente Sindical Municipal realizaría un paro para exigir apertura de paritarias

Referentes del Frente Sindical Municipal que nuclea ATE, APS y Obras Sanitarias, se reunieron, este jueves, frente al palacio municipal para solicitar la apertura de paritarias. Además indicaron que planean desarrollar un paro de 24 o 48 horas, ante la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal.



"Estamos de asamblea permanente en todos los sectores, y si no tenemos respuestas, pensamos endurecer las medidas y llevar adelante un paro de 24 o 48 horas", informó el secretario adjunto de ATE Municipal, Roberto Alarcon, a Elonce TV.



En este sentido resaltó: "Esperamos voluntad del Ejecutivo para dialogar, la situación se destraba con una mesa paritaria. Un trabajador municipal está casi en la línea de indigencia, su salario es de 20.000 pesos y la canasta básica ronda los 47.000 pesos", apuntó.



En tanto, la secretaria General de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), Alejandra Levrand informó: "sacerdotes nos manifestaron que, durante la Peregrinación de los Pueblos, el Obispo habló con el intendente sobre la situación de las entidades sindicales, y en ese marco Bahl se comprometió a dialogar con nosotros".



"Hasta el momento no recibimos una convocatoria. Días atrás entregamos un petitorio donde exigimos al intendente apertura de paritarias. No se puede evitar a tres gremios que conformaron un frente sindical, ante la paupérrima situación que atraviesan los trabajadores municipales", culminó.