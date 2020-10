Peregrinación virtual Hasenkamp- Paraná: "La virgen nos pide responsabilidad"

La 38º edición de la Peregrinación de los Pueblos Hasenkamp- Paraná se desarrollará de manera virtual con motivo de la pandemia. Este año, miles de fieles deberán seguir el camino de la virgen a través de distintos medios de comunicación.La imagen de la virgen de Schoenstatt este viernes hará un recorrido simbólico en Hasemkapm y luego el sábado 17, previo al día de la madre, saldrá con destino a Paraná."Este año es muy especial, queremos contribuir a que no haya más contagios ni muertes por covid-19, por ello queremos hacer la peregrinación de manera virtual", señaló el coordinador general del Santuario de Schöenstatt, José María Velázquez, a Elonce TV.Sobre la peregrinación agregó: "La virgen va a salir de Hasenkamp y llegará a Paraná , si somos ordenados vamos a poder verlo por la pantalla sin ningún problema"."El viernes 16 se hará una salida simbólica desde la ermita de Hasenkamp y recorrerá toda la ciudad", explicó.Luego el sábado "la imagen de la virgen saldrá de la ermita acompañada por policías, bomberos y un móvil que va a transmitir. Está previsto a las 14:30 y hará paradas en las cinco estaciones que hay normalmente, y".La tradicional misa, en el Santuario de La Loma, será como siempre en el gran predio al aire libre, a partir de las 17.y los fieles podrán asistir respetando el distanciamiento", sumó Velázquez.En este sentido reflexionó: "la virgen quiere cuidarnos y nos pide responsabilidad. Solicitamos a las personas que lo hagan como un sacrificio"."En una reunión con autoridades provinciales y municipales llegamos al acuerdo que vamos a cerrar La Loma a toda persona y a todo vehículo. Los que vengan atrás del móvil de la virgen no podrán ingresar", resaltó el coordinador general del Santuario.Y sumó: "Pedimos encarecidamente que lo sigan por los medios de comunicación. Habrá una transmisión por youtube y Facebook"."La Loma va a estar cerrada al público, cuesta decirlo, pero hay que ser responsables. La Policía va a estar custodiando que no haya aglomeraciones".