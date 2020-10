Covid-19: Por qué esta semana será crucial para definir la situación de Paraná

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, afirmó que "en Paraná y Gualeguaychú la situación es un poco más tensa" que en el resto de la provincia en cuanto a la disponibilidad de camas y casos de Covid-19. "". En otros lugares de Entre Ríos está un poco más "estabilizada la situación".El profesional informó que "en la capital entrerriana hemos tenido una ocupación alta en las. Ayer, a las 18.30. Es un número elevado", admitió y dijo que buscan estrategias para "mantener las terapias con lugar".", por lo que manifestó que este tipo de situaciones son "normales"."Si una persona necesita estar en terapia intensiva y no hay lugar en Paraná, pero sí en Crespo, se deriva para que tenga todos los cuidados necesarios", ejemplificó.Interrogado acerca de si este nivel de "tensión" en la situación hospitalaria en Paraná podría provocar un retroceso de fase desde la próxima semana, cuando el Ejecutivo nacional dictamine cómo siguen las medidas de distanciamiento y aislamiento, expresó que la recomendación que finalmente brinde el COES se tomará a partir de la evolución que se corrobore en los próximos días. ". Haremos algunos movimientos, porque planeamos esto en diferentes fases. Lo tenemos previsto y queremos evitar el colapso, pero esta última semana estuvimos en tensión no solamente con las unidades, sino con los servicios".Y fue más allá al explicar los motivos por los cuales hay otro factor relevante, más allá de la cantidad de casos, "si bien se han mantenido elevados", lo más importante es la "calidad" de los mismos.no son personas que están tres o cuatro días, se compensan y siguen el aislamiento en sus casas, sino que", señaló Bachetti, quien ratificó quelo que pase a partir de la venidera.El profesional reiteró que "hay que convivir con la pandemia" y, que se la tenemos que dar". Recalcó que toda la gente debe "preocuparse por la prevención"."Lamentablemente somos hijos del rigor. Hay responsabilidades individuales y las de contralor, porque sabemos que cuando hay un relajamiento, hay una generación que no se cuida", declaró Bachetti a radio La Voz, al tiempo que enfatizó: "Que se labre un acta en un bar o negocio, es una acción que busca cuidarnos a todos. Ninguna medida sanitaria sola podrá resolver el problema si no hay medidas cívicas, responsabilidad individual y medidas de contralor".