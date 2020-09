La compañía El Grito Sagrado busca bailarines para "nuevos objetivos"

La compañía folklórica "El Grito Sagrado" está compuesta por bailarines de las ciudades de Paraná, Viale, Crespo, La Paz, Aranguren, Santa Fe, Ramayón, Helvecia y San Justo. Es un espacio sin fines de lucro que se auto sustenta, y se inició en marzo del 2016 y ha participado de diferentes certámenes.



"El Grito Sagrado es una compañía que formé hace cuatro años en Paraná y hay talentos de todas las zonas. Estamos convocando bailarines, porque volvimos a la presencialidad, y siempre estamos buscando nuevos objetivos", expresó a Elonce TV, Cristian Lescano, director del Ballet el Grito Sagrado.



"Estamos convocando hombres y mujeres que tengan ganas de participar y de bailar. Los requisitos es que sepan folclore, pero que además tengan alguna técnica como clásico, contemporáneo, jazz", dijo.



Y agregó que "me dedico a realizar obras de hechos folclóricos y los recreamos a través de la danza. La compañía no se encarga de enseñarles, la idea es trabajar sobre el conocimiento que ya tienen y exigirles un poco más".



Al respecto, comentó que "siempre son necesarios bailarines, porque muchos lo hacen por hobby. La idea de la compañía, es que el bailarín se formé con un objetivo claro, como los deportistas, desde la preparación física que sea acompañado de una buena dieta. Queremos que hay una proyección".



"Trato de transmitir lo que realice en mi carrera. Sabes que necesitas una preparación física, donde el cuerpo tiene que rendir y tiene que ser ágil. Se necesitan horas de ensayos para bailar, quizás, diez minutos arriba del escenario", explicó.



Sobre la cantidad de persona que necesita, indicó que "no tengo un cupo limitado, siempre trato de tener la misma cantidad de bailarines mujeres y varones. Pero necesito, más que nada, el compromiso".



Al ser consultado sobre el hecho histórico que construyó a lo largo de su carrera, mencionó que "en Cuenca al Río, una presentación, tomé varios temas que nos representa. Transmití lo que significa el nacimiento a la vera del rio y lo que uno les enseña a los niños, también traté lo que es la inundación y termina con la muerte del pescador, como una bendición con una canción que interpreta Teresa Parodi, que habla de la muerte y de lo que se alimentan los peces para dar vida y para alimentar la costa".



En relación a las tradiciones que nos representan como entrerrianos en el mundo, Cristina dijo que "el mate sin duda, ya que es algo que llama la atención afuera. En Argentina, nos diferencia el abrazo al baile, eso tiene el entrerriano, la calidez", finalizó.



Para inscribirse al ballet, se pueden comunicar a través del 343 6 207 104 o en la página de Facebook o Instragram: El Grito Sagrado.