Día del hincha de River: "La pasión va mucho más allá de los 90 minutos"

Cada 28 de septiembre, los hichas del Club Atlético River Plate festejan su día en homenaje al cumpleaños de Ángel Labruna, máximo ídolo millonario, quien solía afirmar: "River es noticia siempre. No porque seamos la mitad más uno, sino porque somos el país menos algunos".



Para celebrar este día, Elonce TV dialogó con Fredi Monjes, la cara visible de la Filial Paraná de River Plate quien indicó que la pasión es algo muy difícil de describir y afirmó: "Hay que ser hincha de lo suyo, no hay que ser anti nada".



"Si bien siento que nuestro día son todos los días, que la pasión es desde que te levantás hasta que te acostás, está bueno celebrar", afirmó y contó que la Filial participó "en un telón gigante que se hizo en Buenos Aires que cubre toda la platea San Martín, de más de 112 metros de largo por más de 20 de ancho. Lamentablemente no se va a poder estrenar en la cancha como queríamos porque River va a jugar en cancha de Independiente, pero seguimos disfrutando de la pasión que cada cual siente por su equipo, nosotros por River".



Para la Filial local de los millonarios, la parte social es muy importante y un pilar fundamental. En este sentido, Monjes indicó que muchas de las acciones, como la venta de pollos y actividades en merenderos se hacen públicos, "pero también estamos haciendo acciones constantemente por teléfono. Los otros días un socio dijo que regalaba 12 litros de leche por cada gol de River y River hizo 6, también una persona nos da todos los meses 3000 pesos para la leche en polvo que necesita un bebe de 4 meses. Para nosotros la parte social es indispensable, somos unos agradecidos y es la forma de devolverle a la sociedad este cariño que recibimos. Gracias a Dios, River es muy grande y esto nos gusta".



Finalmente, y al ser consultado sobre qué se siente ser hincha de River, Monjes expresó: "Es muy difícil explicar la pasión, es un motor que te mantiene vivo todos los días que te infla el pecho y te dan ganas de ir para adelante todo el tiempo. La pasión va mucho más allá de los 90 minutos que dura un partido", reflexionó. Elonce.com