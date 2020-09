Acompañar pacientes en estado crítico: "Es fundamental no morir en aislamiento"

Sociedad Recuerdan recomendaciones para acompañar a pacientes en estado crítico

El Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES) emitió el documento N° 077 que establece recomendaciones para el acompañamiento y tratamiento de pacientes en situaciones de últimos días u horas de vida en el contexto de pandemia por Covid-19."El proceso de duelo, es algo muy importante de transitar, es el desprendimiento. Es fundamental que las ultimas horas del convaleciente sean rodeado de amor, para poder despedirse del ser querido", dijo.Y agregó que "un especialista dijo que muchas personas no se pueden ir hasta que no solucionan un tema o deuda pendiente o se despiden de alguien en particular. Es fundamental no morir en aislamiento"."Hemos tardado mucho tiempo en darnos cuenta de esto, pero es evidente que los sistemas de salud están muy saturados, y sabemos que la asistencia de personas sanas es un riesgo", comentó.