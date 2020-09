Preocupan pacientes que no se controlan a tiempo: La internación fue menor a 50%

La titular de Sanatorio La Entrerriana, Lic. Silvina D´Agostino, reconoció asu preocupación por la cantidad de pacientes que interrumpieron sus controles y chequeos debido las consecuencias por la pandemia de coronavirus., explicó D´Agostino al indicar que "pacientes que se atendían por otras patologías llegaron muy complicados por no haber hecho los controles concretos".Y agregó:

"La internación se cayó a menos de un 50% y un 70% menos en ambulatorio"

, coincidió el responsable de Cuidados Críticos, Dr. Guillermo Grieve al remarcar que "el sanatorio es absolutamente seguro en lo que es protocolo. Está dividido en sector Covid y No Covid".Fue en ese sentido que encomendó "que la población haga los controles y se atienda a tiempo. Que tengan la absoluta tranquilidad que cualquier estudio, cirugía o intervención es absolutamente segura"., sentenció.En coincidencia, D´Agostino alertó que la situación también afecta financieramente al sanatorio. "Es durísimo, porque al principio de la pandemia, no teníamos pacientes porque la; con lo cual, el problema será ahora cuando cobremos estos meses en los que tuvimos poca internación".Asimismo, comentó que"El paciente va un lugar y tiene que ser atendido, siempre que haya cama porque hay momentos críticos en los que no hay", indicó la titular del sanatorio de calle Buenos Aires.Punto aparte destacó que "el personal respondió de manera increíble, hicieron todos los esfuerzos por prepararse desde lo anímico hasta lo concreto en el accionar".Según comentó, "ante cualquier caso sospechoso, contratamos un servicio particular y mandamos a hisopar al particular". De acuerdo a lo que reveló, "hubo cuatro trabajadores internados", lo que también obligó a contratar más personal para garantizar la atención de acuerdo a la cantidad de camas con las que cuenta La Entrerriana.