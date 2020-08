Niño paranaense contó lo "difícil" que es hacer tareas porque "sale a trabajar"

Debido a la pandemia por coronavirus, las clases presenciales fueron una de las primeras actividades en interrumpirse para evitar la propagación de los contagios.Como consecuencia de la medida, desde el gobierno nacional se implementaron una serie de estrategias tendientes a que los alumnos no vean interrumpido el ciclo lectivo. Desde entonces, las clases virtuales han sido el espacio para que los estudiantes continúen con el proceso de aprehensión de saberes.

"A veces es difícil es difícil hacer la tarea porque tengo que salir a trabajar"

Pero qué pasa cuando los chicos no cuentan con la conectividad necesaria para cumplir con los requerimientos. La respuesta vino de la mano de los cuadernillos "Seguimos Educando", los que debían llegar a manos de los alumnos que no contaban con computadoras y el servicio de internet en sus hogares."Tengo un libro para hacer las actividades, y las estoy haciendo bien", contó aun estudiante que asiste al sexto grado de la Escuela Hogar de Paraná."A las tareas las tengo en un libro porque no tengo celular para entrar a internet y poder mandarlas", aseguró al comentar que prefiere las Matemáticas, por sobre Lengua e Inglés, que son las materias que más le cuestan.Sin embargo, una realidad que golpea y fuerte fue la respuesta del pequeño cuando se lo interrogó sobre cómo realiza sus tareas en este contexto de pandemia. "A veces es difícil porque no las puedo hacer, porque tengo que salir a trabajar", reveló aSu situación es la que replica entre los estudiantes de cuyos hogares no tienen acceso a internet, ni celulares, ni computadoras para poder continuar con la acreditación de saberes.El pequeño contó a los deberes los realiza "solo, sin que nadie esté conmigo porque si hay alguien me molesta y no me puedo concentrar"."Cuando no entiendo algo le pregunto a mi papá o a mi madrastra, pero sino, lo hago solo", respondió.Sus declaraciones fueron en el marco de una consulta que realizóa los niños de la ciudad para conocer cómo realizan sus tareas en un contexto de virtualidad.