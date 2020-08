Arduo trabajo de Bomberos Voluntarios: realizan "entre 15 y 20 salidas diarias"

Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios

Emiliano Silic, desde Bomberos Voluntarios de Paraná , en diálogo con Elonce TV, contó que "toda esta semana ha estado bastante movido, por la quema en general que ha habido en la ciudad, no solo por los incendios en las islas".



Tienen aproximadamente entre 15 y 20 salidas diarias. La mayoría es por incendios de pastizales y de basura. "Las guardias están conformadas por cuatro o cinco bomberos, cada dotación. Ayer tuvimos que pedir apoyo a más bomberos que se acercaron al cuartel, ya que hubo una seguidilla de incendios. Se llegó a trabajar con tres dotaciones en simultáneo, en tres incendios", afirmó Silic.



Por otro lado, relató: "En el mediodía de este martes, bomberos del túnel del lado de Santa Fe nos solicitaron apoyo; una unidad se acercó al lugar, estuvieron un par de horas a la espera, para ver cómo se comportaba el incendio, más que nada como precaución, por temor a que el viento cambiara y trajera el fuego más cerca de lo que es el túnel del lado de Santa Fe. Se quería resguardar la entrada de aire de los ductos, del túnel".



Respecto del humo, el bombero afirmó: "El humo es un factor de riesgo importante más que nada en zona de rutas. No solo es peligroso para la visibilidad, sino también por la salud misma. Hace una semana y media que estamos respirando humo constantemente las 24 horas. Es lamentable lo que está sucediendo. Toda esta situación afecta muchísimo la salud, la flora, la fauna".



En tanto, resaltó que buscan "concientizar a la ciudadanía". Pidió "no prender fuego; es peligroso. Uno a veces cree que al prender un poquito de pasto está seguro, pero en dos segundos se dispersa, se provoca los incendios que se están viviendo hoy". Elonce.com.