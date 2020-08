Vecinos se movilizarán hoy para defender los terrenos al este del Patito Sirirí

Hace más de un mes, la situación de los terrenos ubicados frente a las calles De la Torre y Vera y Alberti generó inquietud en muchos vecinos y especialmente, en el gobierno municipal a raíz de haber tomado estado público un emprendimiento inmobiliario en ese predio.



José María Armándola es quien públicamente ha informado sobre la propiedad de esos terrenos que, para muchos vecinos, son parte del Parque Urquiza. Por eso la sorpresa que causa la posibilidad que en el lugar puedan levantarse construcciones y la incertidumbre que exhibió el gobierno municipal, particularmente el oficialismo en el Concejo Deliberante, que rápidamente salió al cruce con un proyecto de Ordenanza que pasó a comisión y para la sesión de ayer, no tenía dictamen, por lo tanto no tuvo tratamiento.



Para este sábado, la Asamblea Vecinalista Ciudadana ha convocado a una caravana en defensa de los espacios verdes y para que no se pierdan como espacio público, los terrenos que están ubicados al este del Patito Siriri.



"La Asamblea Ciudadana tiene como uno de sus ejes de trabajo la defensa de los espacios verdes de la ciudad para que no se pierdan y para que haya más, hasta que se alcance el estándar de la OMS, es decir 12 metros cuadrados por habitante ?estándar prepandemia-", dijo Mora Uriburu a El Diario.



En la explicación, acotó que "Paraná está alrededor de 5 metros cuadrados por habitante. Tiene espacios verdes, pero no están distribuidos como sería necesario y además ?continuó- tiene los espacios verdes identificatorios de toda la ciudad y el Parque Urquiza sería el más significativo de todos". Advirtió que en este caso "hay un uso social de ese espacio que se está por perder".



La arquitecta e integrante de la Asamblea Vecinalista invitó a volver la mirada hacia un recorrido histórico sobre la forma en que se fueron incorporando tierras al Parque Urquiza, porque en el origen no eran terrenos públicos que se fueron urbanizando.



"El Estado ?señaló- fue comprando gradualmente. Las tierras del frente costero estaban muy deterioradas por la explotación minera, de la cal, y la visión del exintendente Francisco Bertozzi (1932) fue convertir eso en un frente paisajístico al río. La compra llegó hasta la línea de prolongación de calle Corrientes. Por algún motivo, los terrenos que estaban más al este quedaron en manos del dueño y 50 años después (década de 1980), eso se vendió y en lugar de comprarlo el Municipio como hubiese sido lo deseable, lo compró un particular", resumió.



La historia viene bien para aclarar que el negocio inmobiliario que puso este tema en agenda no implica la venta de parte del Parque; en realidad, se trata de una porción de terrenos que si se coincide con aquella visión de Bertozzi, habría que ver de qué manera se recupera para la ciudad.



En cuanto a esa posibilidad, Uriburu admitió que "es una época difícil, pero también sabemos que en todo ese entorno, el Estado ha hecho inversiones que son las que han valorizado esas tierras, lo que en una negociación deberían ser aspectos a tener en cuenta al momento de definir una declaración de utilidad, una expropiación", estimó.



"Es una lucha difícil, pero hay que darla", dijo la vecinalista a esta Hoja, al enmarcar la caravana que se realizará esta tarde, en "la necesidad de que se preserve como espacio verde, para marcar la necesidad de que eso siga siendo un espacio verde, de uso público".



Caracterizó al espacio público como "el lugar donde se da la vida de la comunidad, donde uno sale de su cápsula personal o familiar y se encuentra con otros, haciendo diversas actividades que pueden pasar por lo recreativo, lo político, lo comercial, entre otras. Es donde se da la vida de la comunidad. Además, en este caso, puede ser un pulmón de la ciudad, donde se lleve a cabo esa vida pública. Son esenciales para la comunidad", remarcó.



Uriburu reflexionó que el Parque está apropiado por toda la ciudad, razón por la cual, esta manifestación debería asumirse en beneficio de todos los vecinos y no solamente de los que viven en las cercanías. Desestimó que pueda considerarse un planteo elitista, lo que admitió, también aparece por ejemplo, cuando se plantea limitar las construcciones en altura en la zona del Parque. "Debe tenerse en cuenta ?respondió- la función de identidad que el Parque Urquiza tiene, siendo un bien social con alto valor simbólico". La caravana No habrá concentración. La convocatoria es a una caravana en automóvil, en bicicletas, con "resguardo sanitario" acorde a la situación que estamos transitando.



Mora Uriburu, como integrante de la Asociación Vecinalista, invitó a los asistentes a llevar carteles que visibilicen el motivo de la movilización para poner el tema en la agenda pública: "la defensa de los espacios verdes, pero especialmente de esta parcela al este del patito Sirirí".



El recorrido que se difundió es desde Maciá, pasando por Avenida Almafuerte, Gualeguaychú, Perón, Alem, Monte Caseros y Corrientes llegar hasta el Patito Sirirí.