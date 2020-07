Cierre de Saltimbanquis: "Es un día muy triste; uno deja la vida acá"

Saltimbanquis, uno de los espacios culturales más reconocidos de Paraná, donde se daban talleres de iniciación al teatro, cierra sus puertas. El responsable, Carlos Vicentín, dijo aque "es difícil de explicar. Es un día triste".Precisó que "los motivos son varios: Tienen que ver con lo económico y también con la salud de quienes llevamos a cabo esto. Son también decisiones políticas, pedagógicas e ideológicas a las que no les encontrábamos la vuelta"."Son muchos años, en espacios independientes. Uno acá deja la vida, porque no es que trabajamos solamente cuando damos clases o una función. Se trabaja y se dedica toda una vida a esto. Hace cinco meses que hubiésemos arrancado las clases y ocho si contamos los meses del verano en que no trabajamos. Se hace muy difícil de sostener esto", expresó el actor.Dejó abierta la esperanza de que "esto sea momentáneo, pero no queda otra. No veíamos escapatoria. No hay apoyo de nada", lamentó.Vicentín expresó que "en estos espacios de teatro independiente se genera la mayor producción, circulación y espacios de formación artística. Nos sentimos muy solos y estaría bueno que los gobiernos empiecen a tomar cartas en el asunto. Hay otros espacios que están igual o peor que nosotros".Precisó que a estos talleres artísticos de formación teatral iban "aproximadamente 200 personas a formarse. Trabajamos con la sensibilidad y emoción a flor de piel". Resaltó las muestras de cariño, pero afirmó: "es lo que podíamos hacer ahora".Finalmente, puso de relieve que "cada tallerista tiene familia, hay gente de limpieza y todo un circuito que gira alrededor de estos espacios que no sé" cómo se readaptarán. "Veremos qué se nos ocurre. Hasta este momento la intención era seguir, pero tomamos esta difícil situación y ojalá podamos volver al año que viene", cerró.