Cerró una cancha de fútbol 5 en Paraná: "Habrá que reinventarse y sobrevivir"

"Llegó el día que nadie quiere vivir. La pandemia nos golpeó de cerca como a muchos colegas y amigos. Llegó el día donde decimos adiós, con todo el dolor y la tristeza de tener que cerrar nuestras puertas a pesar de que hicimos lo posible y aguantamos lo más posible para seguir brindando el mejor servicio. Quiero agradecer a todos los que confiaron y fueron parte de La 10", fue el mensaje que dejó Damián Pasquet, propietario del emprendimiento ubicado sobre calle Maipú 414, de Paraná.El dueño de la cancha de fútbol 5 decidió cerrar las puertas y poner a la venta los elementos que formaron parte del proyecto que ya llevaba un año y medio en la capital entrerriana. "A quienes vinieron alguna vez a jugar, quienes festejaron el cumple de su hijo o quienes trajeron los chicos a la escuelita de fútbol. A todos ustedes muchas gracias y les deseamos lo mejor", se despidió.

"No podemos aguantar más porque es muy difícil"

Sin respuestas

A la venta

"Hace dos semanas tomamos la decisión, fue difícil porque es de lo que uno vive y no se lo deseo a nadie porque es una situación muy fea", lamentó Pasquet en diálogo con"Habrá que reinventarse y sobrevivir como se pueda", animó al dar cuenta que "se agotaron los cartuchos de los pocos ahorros que teníamos"."Era una inversión muy grande la que tenía acá y lamentablemente tenemos que cerrar porque alquilo el lugar y es imposible mantenerlo; la inversión fue en dólares, es mucho dinero y aumentaron mucho las cosas", argumentó el joven emprendedor al preguntarse: "Cómo hago para mantener un lugar sin tener ingresos".Es que la cancha de fútbol 5, contaba, además, con un gimnasio y un quincho con parrillas para fiestas o reuniones. "Estábamos muy contentos por todo lo que habíamos logrado en un año y medio, hasta una feria de emprendedores hicimos... La gente respondía y a uno le generaba un ingreso y las ganas de seguir más cosas y ayudar a generar un empleo también", valoró.Pasquet apuntó que el sector no obtuvo las respuestas que solicitaron al gobierno tras las reuniones que mantuvieron con los secretarios municipal y provincial de Deportes, a quienes les presentaron protocolos de funcionamiento similares a los habilitados en Salta, donde la práctica de fútbol está permitida."No pedíamos abrir, pero algún tipo de ayuda económica, condonación de impuestos porque seguimos pagándolos: pago el impuesto por la cancha y está cerrada", sentenció el joven emprendedor."Se sumo a la lucha de los sectores que están muy castigados y los que no tenemos respuestas; presentamos notas y nos recibieron en todos lados pero nunca hay respuesta por ninguna vía", lamentó Pasquet al encomendar "que el gobierno escuche".La cancha de futbol 5 de calle Maipú 414 está a la venta. "Vendemos el césped sintético con los arcos, las redes, las bolsas de caucho, para armarla en otro lado", anunció Pasquet."Fue inversión para nivelar el piso del galpón, así que también ofrezco broza blanca", agregó."Decidí cerrar y para irme también necesito mucho dinero para desarmar; a la tarde vienen a ayudarme a sacar el material, y los gastos continúan", cerró.