Transportistas: "Somos más de 500 familias que estamos sin poder comer"

Trabajadores y dueños de transportes, este miércoles, marcharon en caravana desde el ex hipódromo hasta Casa de Gobierno para solicitar ayuda económica y paliar la situación."Hace cuatro meses que estamos sin trabajo, somos alrededor de 500 familias y es muy difícil por llegar a comer", comentó ael dueño de un transporte rural.En este sentido remarcó que: "no solo hablamos de poder pagar los impuestos, sino que"."Hay personas que deben más de dos meses de monotributo, entre otras cosas, por eso pedimos una solución genuina" sentenció un transportista escolar.Y continuó: "En algún momento nos recibieron en Casa de Gobierno, pero no nos dieron ninguna solución concreta, nos ofrecieron un crédito del CFI, y no es muy sencillo poder acceder"."Trabajadores de transporte escolar y rural la estamos pasando muy mal, atravesamos una situación muy aguda, no fuimos escuchados por nadie, presentamos varias notas, pero seguimos esperando respuestas", remarcó uno de los presentes."No pudimos acceder a ninguna ayuda del Estado, en muchas localidades realizamos reclamos, queremos que alguien nos escuche", aseguró el dueño de un transporte rural.Un trabajador que se dedica al transporte de turismo dijo: "Conocemos muchos casos de colegas que han tenido que vender vehículos para poder subsistir. Hace 120 días que estamos sin actividad".Y remarcó: "sabemos que a esto no la buscó nadie, pero estamos pasando una situación muy difícil y nos sentimos ignorados".", aseguró."Estábamos en tratativas para lograr la ley de emergencia, pero de todos modos nos dijeron a nivel nacional, que el gobierno provincial es quien nos debe ayudar y es lo que stamos esperando. De acá a que se convierta en ley va a ser mucho tiempo, nosotros tenemos mucha urgencia", culminó una tranportista.