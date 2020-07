Alojados en refugio municipal de Paraná recibirán atención psicológica

"El 24 de marzo se habilitó un refugio en el CIC Este donde 51 personas en situación de calle tienen un lugar para hacer la cuarentena, dormir, alimentarse y participar de talleres para generar en cada uno de ellos un proyecto de vida", explicó a Elonce TV el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, Nicolás Mathieu, al aclarar que "muchos son pacientes del Hospital Escuela de Salud Mental".



Fue por eso que autoridades municipales se reunieron este martes con responsables del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná para continuar la asistencia psicológica y psiquiátrica de estas personas.



"Es mucha la demanda pero están todos muy bien contenidos. El objetivo no es que solo sea un refugio, sino un centro de integración y para eso debemos garantizar sus derechos a través del trabajo en talleres y el acompañamiento de profesionales médicos psicólogos y psiquiatras", agregó el responsable del CIC Este, Leandro Sarli.



Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Natalia Osuna, comentó que "se profundizó el trabajo en el Hogar Madre Teresa de Calcuta a través del abordaje junto a la dirección de Salud Mental para derivar a pacientes del Hospital Escuela".



En tanto, la titular del área de Vivienda y Hábitat en la Municipalidad de Paraná, Anabella Albornoz, explicó: "Siempre hay una causa que arroja a las personas a la situación de calle, muchos tienen serios problemas de adicciones y por eso trabajamos articuladamente con muchas áreas para que ellos puedan restituirse social y laboralmente".



Dónde llamar cuando veamos a personas en situación de calle



"El refugio no bajó su capacidad y si varió la población por eso se ve en Paraná a algunas personas en situación de calle que decidieron no ingresar porque deben cumplir ciertas normas de convivencia", explicó Mathieu al respecto.



"Para cualquier vecino que ve a una persona en situación de calle, le pedimos que se comunique al 147 para dar intervención a Desarrollo Social a fin de asistirlo y ver si quiere incorporarse a este refugio", encomendó. (Elonce)