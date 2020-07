Hoteleros y gastronómicos reclamaron en Paraná que los "dejen trabajar"

Empleados y empresarios del sector hotelero y gastronómico de Paraná protagonizaron este miércoles una nutrida manifestación en el microcentro. Frente al municipio, la consigna fue "que nos dejen trabajar".Federico, responsable de un bar en la capital entrerriana puso de relieve que "nuestro sector es el más afectado. Hay familias detrás de esto y no se puede sostener más. Se nos dejó de lado, priorizando otros sectores, pero somos gente con ganas de trabajar, respetando normas y requisitos".Acotó en declaraciones aque cuando se les permitió abrir "cumplimos con normativas como puntos de sanidad y anotación de personal. Cuando reabrimos nos sirvió, pero volver a atrás es complicado porque uno cuando reabre tiene que comprar mercadería e insumos. Son costos y gastos que no se tienen en cuenta".Asimismo, desde la Asociación Hotelera y Gastronómica enfatizaron que "la situación es insostenible" y advirtieron que si no se logra una rápida solución "una gran mayoría" de los negocios de este rubro "va a quebrar"."Es un pedido de trabajo. En 25 días que trabajamos se hizo con los protocolos y no se generó ningún tipo de contagio. Hoy vemos que se puede trabajar y no entendemos el cierre", indicaron aAdemás de pedir que se declare la emergencia nacional, el empleado de un restaurante del centro paranaense resaltó que "estamos todos mal" porque "esto también abarca a proveedores".