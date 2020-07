Dos hermanas sueñan a lo grande y se preparan para grabar su primer disco

Nada más lindo un domingo..cantar al solcito a pleno campo???? Publicado por Soledad y Azul Jacquemain en Domingo, 5 de julio de 2020

Soledad y Azul Jacquemain componen un dúo musical y se dedican a tocar folclore. El año pasado se presentaron en varios festivales de la provincia, y este año sueñan con grabar su primer disco."Las dos cantamos y Azul, toca la guitarra. Desde el 2018 que tocamos juntas, yo antes cantaba sola porque a mi hermana no le interesaba en ese momento la música", contó aSoledad."Comenzamos cuando yo le pedí que me acompañara a tocar porque sola no me sentía segura. Somos compinches, pero de a ratos nos peleamos, como todo hermano", dijo.En tanto, Azul contó que "yo antes me dedicaba al baile y después me intereso el canto. En un momento me decidí por seguir con la música"."El año pasado nos presentamos en varios eventos, estuvimos en el festival de Federal, Nogoya. En varios peñas, también fuimos a Córdoba", comentó.Al ser consultadas que genero musical tocan, Soledad, contó que "nos gusta el folclore tradicional".El lunes 6 de julio, Soledad cumplió 15 años, y dijo que "es algo complicado cumplir en cuarentena, pero hicimos algo tranquilo con la familia" y agregó que "de regalo pedí grabar un CD con mi hermana. Por el tema del aislamiento no pudimos hacerlo, pero lo vamos a postergar".Al respecto, comentó que "nosotras hicimos un demo con el guitarrista de Soledad Pastorutti y vamos a grabar un disco con un ex guitarrista de la Sole, pero cuando termine la cuarentena vamos a comenzar a arma el cd"."Compusimos una canción, una chamarrita sorpresa" agregó Azul.En la redes sociales "nos pueden encontrar como @soldadyazulJacquemain"