Realizan una colecta para ayudar a artistas afectados por la pandemia

Un grupo de teatristas autoconvocados, realizaran durante el fin de semana, una colecta para juntar alimentos. LAs donaciones se puden dejar en calle Feliciano 546



"La situación que estamos viviendo en estos tiempos es preocupante, nosotros al igual que muchos otros, somos un sector muy golpeado. Ya son más de tres meses que estamos sin trabajar, y muchos cerramos las salas antes que se decrete la cuarentena", expresó a Elonce TV Carlos Vicentín, Sala Saltimbanquis.



"Tenemos un grupo de Whatsapp de los artistas y colegas y no es la primera vez que realizamos esta colecta. Pero dado el tiempo prolongado que llevamos sin trabajar y que no todos los artistas tenemos los mismos recursos para poder hacerle frente a la crisis que se genera a partir del tiempo sin trabajar, empezamos a juntar alimentos para aquellos compañeros que la están pasando mal", explicó.



Al respecto de la colecta, dijo que "durante la tarde el viernes, sábado y domingo, vamos a estar juntando alimentos para colaborar con los compañeros que lo necesitan. Hay muchos que tienen familia y se acentúa más la necesidad".



Las donaciones "se pueden dejar en la Sala Saltimbanquis, en calle Feliciano 546. Si bien con mi pareja estamos viviendo acá, sería prudente que las personas vengan en el horario de comercio", mencionó.



"Como ya dije, no somos el único sector afectado y hay muchas personas que están en la misma situación. El artista siempre está dispuesto a ayudar y hemos, a través de las redes sociales, sumado propuestas. Pero con eso no se come, no se vive ni se llena el espíritu. Las personas se cansan de la virtualidad y necesitamos trabajar", remarcó.



En ese sentido, dijo que "nos preocupa cómo se extiende el límite del tiempo, la incertidumbre, y la preocupación por no poder generar nuestro trabajo".



"Nuestro trabajo se enfoca mucho en lo colectivo, lo grupal. Hay cuestiones que tiene que ver con el aprendizaje del arte, donde se hace imposible hacerlo a través de la virtualidad", explicó.



A la vez que mencionó que "de igual manera tratamos de seguir jugando, de mantenerlo en contacto y ponerle onda a la situación. La virtualidad sirve para poner algunas cosas puntuales, más que nada entrenamiento y juegos lúdicos".