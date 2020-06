No advirtió el pozo de una tapa de obras sanitarias y terminó con el auto roto

Una mujer que se conducía en un Peugeot 306 no advirtió un pozo que se hizo alrededor de una tapa de Obras Sanitarias y terminó con el rodado dañado.El hecho se registró pasado el mediodía de este jueves en la intersección de Don Bosco y Avenida Ramírez de la capital entrerriana.En diálogo con, la señora que conducía el automóvil relató que cuando la habilitó el semáforo, "doblé hacia Ramírez, no lo vi al pozo y me lo tragué, la culpa la tengo yo"."Los chicos me hicieron seña, no me die cuenta que la rueda se había salido", indicó para agregar: "estoy shockeada, esto tiene arreglo por suerte no me pasó nada ni afecté a otras personas. Ya veré como lo soluciono".Un vecino del lugar que presenció lo ocurrido dio cuenta que la mujer "agarró el pozo que está en una tapa de Obras Sanitarias, hace rato que está eso así y nadie se preocupa por arreglarlo".El Peugeot terminó con el tren delantero roto.