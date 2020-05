Día de la diversidad biológica: "La naturaleza se está expresando"

Los 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y de allí la necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones."La naturaleza se está expresando por lo que los humanos han intervenido durante muchos años. Hoy en día que las personas están resguardadas por la cuarentena, estamos viendo cosas interesantes en distintos puntos del mundo", expresó aJulián Sabatini, ingeniero agrónomo."Se han hechos varios estudios en el mundo, sobre migraciones, formas y comportamientos de los diferentes peces. En Entre Ríos se están viendo cosas que antes no se veían".Al respecto, dijo que "sobre mi especialidad que refiere a la vegetación y a diferentes grupos de insectos, también hemos vistos cosas que no sucedían".Y agregó que, "hay evidenciadas científicas de como la diversidad biológica se ha perdido en las últimas décadas, por diferentes motivos. La intervención del hombre contribuye con que ciertos grupos de animales o vegetales puedan verse disminuidos en su existencia".Sobre el monte de Entre Ríos, dijo que "tiene un número muy amplio de bienes, ya sean tangibles o intangibles, como la madera que son áreas de protección para muchas especies. También el almacenamiento y stock de carbono contribuye a los humanos, regula el clima"."El bosque es un ecosistema muy rico y le aporta mucho a la provincia, es uno de los ecosistemas más lindo que hay", expresó.Al respecto de la bajante del río comentó que "si bien se debe a una faltante de precipitaciones, también depende de otras variables, como la gran cuenca que tenemos aguas arribas con el tema del represamiento en parte de Brasil"."Sin duda eso va a afectar, pero los ecosistemas fluviales tienen una mayor capacidad de acostumbramiento a este tipo de eventos. Pero no sabemos con qué magnitud puede llegar a ser los efectos negativos", finalizó.