Cumplirá el domingo 33 años la escuela de Canotaje

Guillermo Soldini, integrante de la comisión directiva,

La palista paranaense Micaela Maslein

contó aque su historia se remonta "a 1987. Un grupo de entusiastas decidió hacer una travesía desde Brasil a Buenos Aires, llevando el símbolo de la paz. En ese recorrido de más de 4000 kilómetros se decide crear la Escuela de Canotaje"."El río está bajo y deja ver un paisaje que, somos privilegiados de poder verlo. Siempre decimos 'nos cuentan nuestros abuelos que vieron en el año tanto una bajante del río?' Ahora la estamos viviendo y vamos a ser nosotros los que le contemos a nuestros abuelos. Estos son ciclos que tiene la naturaleza, así como hay crecientes que nos tapan de agua, ahora hay sequía, por la falta de lluvia, la existencia de las represas que son partícipes en esto. El agua que recibimos en el Paraná, sus afluentes están más arriba, si allá no llueve, ellos tampoco tendrán agua", resaltó.Mencionó queSon cuatro los instructores que brindan las clases en la escuela de Canotaje. "los horarios en la temporada pasada han estado a full, de lunes a lunes", contó. "Por suerte pudimos trabajar bien y nos estamos sosteniendo con esos ingresos", confió.definió a: "LRespecto de su actualidad deportiva, aseveró: "Estamos sufriendo bastante con el equipo de la selección porque no podemos cumplir con nuestros entrenamientos como debe ser.Es al aire libre, individual. Tomando todos los recaudos se podría llevar adelante".La realidad es que es diferente y por eso estamos pidiendo volver al agua. En entrenamiento físico lo hicimos en casa, adecuándonos como podíamos. Seguimos entrenando todos los días", aseveró., para que la gente no se sienta tan alejada de la escuela. Este año no podremos reunirnos, pero pasará y volveremos a la escuela". Elonce.com