Recuerdan que está prohibida la poda de árboles

"Los árboles no necesitan podas", con ese mensaje la Municipalidad de Paraná busca generar conciencia sobre viejas creencias de que, llegado el otoño, los árboles deben podarse para un mejor crecimiento y fortalecimiento en primavera.



Por esa razón, desde la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática y a instancias de lo resuelto en la Mesa de Arbolado Urbano, se acordó intensificar una campaña que recuerde no solo la importancia de los árboles en la vida del planeta, sino también para advertir que "está prohibido podar o extraer ejemplares de la vía pública".



"Solo la Municipalidad puede podar árboles en los espacios públicos o veredas, tal como lo establece la ordenanza 7435, y lo hace solo en situaciones especiales. Este año, se harán algunas podas puntuales que estarán a cargo de la Dirección de Parques y Paseos, tras la verificación que hicieron ingenieros agrónomos en algunas zonas de la ciudad, donde detectaron problemas para el tránsito, luminarias o cableado de la ciudad. Esta tarea la realizará personal especializado", reiteró Vanesa Zehnder, subsecretaria de Ambiente y Acción Climática.



La funcionaria recordó que "debemos pensar a los árboles como infraestructura de salud pública porque son productores de oxígeno, absorben el dióxido de carbono, son reguladores de las temperaturas tanto altas como bajas, atemperan las lluvias y los vientos, embellecen las calles de la ciudad, entre otros innumerables beneficios que brindan".



"La campaña de prohibición de poda que impulsamos desde la Mesa de Arbolado Urbano, es porque los árboles no necesitan podas. Estos son los cambios que tenemos que generar, porque en el imaginario colectivo, se piensa que, si se poda el árbol todos los años, van a crecer más fuertes y esto no es así, al contrario, es contraproducente porque los herimos y puede ser afectarlos por plagas u hongos. Si eso pasa, con el tiempo ese árbol se puede caer", explicó Zehnder.



En cuanto a las podas que realiza la Municipalidad, la titular del área de Ambiente, señaló que se hacen solo en situaciones especiales, en el caso de que generen obstrucciones de caños, luminaria o tránsito, entre otras. Por eso reiteramos que los vecinos de Paraná, no pueden podar los árboles que tienen frente a su casa, está prohibido por ordenanza, porque los árboles son patrimonio de la ciudad. Si algún vecino o vecina tiene inconvenientes, debe comunicarse con la Municipalidad".



"Los problemas que pueden causar los árboles en las veredas muchas veces se deben a la mala elección de la especie plantada. Por eso, le pedimos a la comunidad que soliciten asesoramiento al Vivero Municipal antes de plantar un árbol", destacó Zehnder, al tiempo que recordó que, hace un tiempo la Municipalidad de Paraná y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER realizaron un relevamiento y planificación del arbolado urbano, y en ese estudio, se indicó cuáles son las especies que deben plantarse en determinadas calles de la ciudad teniendo en cuenta, entre otras muchas características, el ancho de las veredas. Recomendaciones Las podas del arbolado urbano de espacios públicos o veredas, solo puede realizarlas el municipio. La Ordenanza Nº 7435 prohíbe que los vecinos poden o extraigan ejemplares de la vía pública. Cualquiera de estas acciones puede ser pasible de multas.



- No podar los árboles de la vía pública. La poda acorta la vida de los árboles, genera heridas y es vía de entrada de enfermedades y plagas que lo debilitan.



- La poda que realiza el Municipio en los casos realmente necesarios por los problemas que puede acarrear el árbol en el ámbito urbano, es la técnica más adecuada para que los vecinos y el arbolado convivan en armonía.



- Consultar al Vivero Municipal sobre las especies adecuadas para plantar en la vereda. No resultan aconsejables los ejemplares de ficus, álamo, sauce, gomero, araucaria y palo borracho porque alcanzan grandes dimensiones y deterioran las veredas.



- Las hojas caídas deben ser barridas y embolsadas, nunca hagas fuego con ellas. El humo provoca accidentes y contaminación ambiental.



- Las ataduras de los árboles jóvenes al tutor deben permitir que el árbol balancee para que no se dañe. Un soporte rígido no deja que los árboles se fortalezcan y se hagan resistentes a los vientos y al peso de su follaje.



- Evitemos utilizar venenos que puedan dañar al árbol o a las personas. Para combatir plagas como las hormigas es preferible poner barreras físicas que impidan el ascenso de los insectos.



- Una de las causas de la formación de microbasurales, es la acumulación de ramas y residuos de poda que se abandonan de manera inadecuada en la vía pública o en espacios verdes.