Choferes en estado de alerta porque les abonaron la mitad de los sueldos

, supo. Desde el sindicato que nuclea a los colectiveros aseguraron que, por el momento, no cortarán el servicio mínimo que están prestando en el marco de la cuarentena obligatoria., comunicó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh.Según explicó, el viernes, Buses Paraná informó la disposición a los trabajadores, con lo cual, el sindicato elevó una presentación ante la secretaría provincial de Trabajo "rechazando este pago del 50% de los sueldos".

"Lo mínimo y lo primordial que debe hacer la empresa es abonar los sueldos"

Hasta el momento, los trabajadores no tienen una fecha de pago para cobrar lo que se les adeuda., denunció Groh."Los trabajadores pasamos una situación muy delicada, tienen familia, alquilan, tienen que pagar sus cuentas, y con lo que paga la empresa no se alcanza a cumplir los gastos básicos", evidenció.De acuerdo a lo que adelantó el sindicalista,Al declararse en estado de alerta, Groh ratificó que "seremos respetuosos del decreto nacional para prestar el servicio mínimo".En la oportunidad, Groh reveló que "la empresa debe una diferencia de ocho mil pesos desde diciembre, que lo debía pagar en dos meses, además del bono de cuatro mil pesos".Y continuó: "La empresa viene con problemas desde hace mucho tiempo, y teniendo actitudes poco solidarias con los trabajadores porque desde hace tiempo que venimos reclamando y lo único que recibimos por parte de la empresa fueron negativas".En esa línea, recordó: "Cuando denunciamos el incumplimiento de sueldos durante meses anteriores, la respuesta fue el descuento de los días por medidas de fuerza; o presentaciones ante la secretaría provincial de Trabajo cuando estuvimos revisando los coches, siendo que ninguno está en condiciones para circular"."Se arreglaron algunas cosas, pero después comenzó la cuarentena y todo ese trabajo quedó parado", indicó, al tiempo que adelantó: "Ni bien se pueda salir de esta situación, vamos a volver a exigirle a la empresa que si hay algún coche que no está en condiciones, tendrá que quedar parado".