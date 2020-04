Suma de Voluntades continúa ayudando y pide donaciones

Cáritas Arquidiocesana, la Filial de River y el Banco de Alimentos, se reunieron para colaborar con Suma de Voluntades en su tarea diaria de alimentar en medio de la pandemia del Coronavirus.



Celeste, explicó a Elonce TV que "no es solo una emergencia sanitaria sino que a esto se le suma la necesidad alimentaria. Nos harán una donación de alimentos que también se distribuirá a otras entidades que están necesitando de urgente ayuda".



"En este momento recibimos donaciones de dinero también. Muchos pueden hacernos una transferencia bancaria, porque eso nos da la opción de comprar los alimentos que se necesitan y también los productos de higiene", dijo.



Comentó que "cesaron las actividades y ahora somos pocas personas. Queremos seguir cumpliendo pero sin ponernos en riesgo nosotros ni las personas que necesitan la comida".



Katia, por su parte, señaló que "las recorridas nocturnas no se están haciendo pero a la gente que está en situación de calle se la llevó a dos refugios. Ahora nosotros estamos abasteciendo a las personas que iban a las recorridas y no estaban en situación de calle. Muchos no llegaban para la cena o quizás era su única comida del día. Les damos bolsones para que puedan comer en sus casas".



"Ya no cocinamos ni salimos a repartir. Se entregan los bolsones a la gente", agregó. Elonce.com