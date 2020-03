Creadores del equipo que elimina coronavirus del aire contaron cómo funciona

Un equipo de emprendedores paranaenses, Claudio y Fabián Cerrudo, de la empresa familiar "Metalcerr", que tiene experiencia en mobiliario hospitalario, y los bioingenieros Santiago Romero Ayala y Sebastián Flores, desarrollaron la adaptación de los equipos de desinfección de luz ultravioleta que se utiliza para combatir al coronavirus en el mundo.que "es una adaptación de lo que vimos que se desarrolló en China hace unas semanas. Una empresa danesa hace mucho tiempo está trabajando en esto. Es la desinfección por UV. En China compraron 20 mil equipos. Nos llamó la atención porque daba una respuesta al coronavirus. Investigamos y buscamos desarrollar un equipo que tenga la misma efectividad y eficiencia para destruir el virus. Pusimos manos a la obra"."Es el primer dispositivo desarrollado en Argentina al 100% para desinfectar por UV espacios, en Salud sobre todo. Lo que más nos mueve en esto es que la gente que está en Terapias Intensivas, en clínicas, están expuestas a este virus. Queremos disminuir esa carga viral. Cuando una persona que tiene coronavirus se va, la habitación queda con una carga de virus importante", dijo.Sobre el funcionamiento, informó que "no tiene que haber nadie alrededor. Se lo deja encendido, tarda un ratito. Tiene un sistema de seguridad que cuando alguna persona ingresa a la habitación corta o altera el proceso para que la persona no se vea afectada por la radiación UV. Ésta está comprobada que elimina el virus en superficie y el aire. Después de 15 minutos o media hora, disminuye la carga viral. La persona que después limpie va estar menos expuesta. Será un ambiente más saludable y seguro"."Está pensada para hospitales públicos y privados. En el corto plazo nos vamos a poner a fabricar entre 5 y 10 productos semanales. A la primera la vamos a terminar el martes. Hemos recibido apoyo de instituciones y lugares. Ahora queremos contrastarla con las investigaciones que se han hecho. Se elimina del 95% al 99% del virus", agregó."Nos hemos puesto en contacto con ANMAT, estamos viendo si es un producto médico. Si va por otro lado no necesita la aprobación y se puede empezar a utilizar", dijo.Respecto a costos, explicó que "estamos gestionando algunos créditos a nivel municipal, provincial y nacional. Se está tratando de generar líneas de financiamiento para proyectos como éste. De los 12 proyectos que se han presentado a nivel nacional uno es el nuestro y es el único que utiliza desinfección y lámparas, el resto tiene que ver con respiradores o software"."Las lámparas son muy específicas, hay escasez de estas lámparas. El costo total del aparato ronda los 140 mil pesos", finalizó.