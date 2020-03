Realizan limpieza y desmalezado detrás del hospital de La Baxada e inmediaciones

"Es un trabajo organizado por la secretaria municipal de Servicios Públicos, y estamos abocados a la limpieza del hospital, tanto adentro como afuera, y los alrededores", comunicó ael jefe del operativo de la Unidad Municipal Nº4, Rubén González.En la oportunidad,, porque vimos varios montones y todavía ni siquiera estamos en poda"."Hay algunos que no colaboran", comentó al respecto.Por su parte, el director municipal de Parques y Paseos, Emiliano Ríos, completó que el desmalezado se realizaba "por prevención, para prepararnos para lo que se avecina, y ponernos a disposición de Salud Pública ya que este virus ha hecho estragos en el mundo".. E insistió respecto del pedido a vecinos para "que no saquen las ramas a la calle"."Durante estos 15 días se realizarán tareas programadas para retirar las ramas;señaló.Sobre el funcionamiento de la repartición municipal, Río comentó que "a los mayores les pedimos que se resguarden en sus casas, y trabajamos con una guardia mínima"."Cuando les dijimos que no era obligatorio presentarse a trabajar este viernes, los empleados, los más jóvenes, se acercaron a sumar su granito de arena porque sabemos los más expuestos estarán son los trabajadores de Salud", destacó.