Coronavirus: La experiencia de paranaense en los controles al ingresar al país

El Gobierno reforzó la dotación de las fuerzas de seguridad nacionales para dar un mayor apoyo a los funcionarios del Ministerio de Salud que realizan tareas de control por el coronavirus, principalmente en los aeropuertos de Ezeiza y Córdoba, y en los 160 puestos fronterizos de la Argentina.Ayelén Herbel, una paranaense que estuvo de viaje por Colombia y está en cuarentena, junto a su novio, contó aacerca de los controles que se realizan. "Viajé de Cartagena a Buenos Aires el sábado, pero hice una escala en Panamá.", relató.Asimismo, dijo que "no dejaban bajar del avión a aquellos que no completaban la ficha. A dos metros de la salida, esperaban varios agentes de Sanidad Fronteriza. Leían los formularios, uno por uno."."Entre los que marcaron síntomas estuve yo, porque el viernes sentí que tuve fiebre. En principio creí que podría haber sido porque estuve dos días por muchas horas bajo el sol, sin tomar mucha agua y quizás me insolé. Descansé unas horas y después me sentí bien. El día que volé me sentía en perfecto estado", aseguró.Por otra parte, contó que "a los siete que indicamos haber tenido uno o más síntomas nos llevaron a otro lugar. Antes de subir las escalerasMe preguntó sobre otros síntomas y dije que no había tenido. Luego"."A todos los que nos hicieron ese control un poco más 'personalizado´ nos dio que no teníamos fiebre.", remarcó.Y continuó: "".La gente no se cuida, no tiene prevención. Ese día habían internado a 11 personas con probabilidad de tener coronavirus y no eran de los países donde más circulaba el virus. Me explicó también que si uno lo contrae y no tiene algún problema previo o no es paciente de riesgo, luego se cura solo, sin medicamentos, pero es necesaria y fundamental la cuarentena", informó.Además, opinó que "creo que si bien los controles en Argentina son mayores que los que se realizan en otros países, porque en Colombia y Panamá no me hicieron ninguno, aún no son suficientes. Si la gente omite un síntoma o no lo presenta en ese momento y sigue circulando con normalidad y a los días le aparecen, contagia igual."."Tanto en Argentina como en otros países los pasajeros que llegan de distintos puntos del mundo o los que se van, están todos juntos en las salas de espera o para hacer el check in. Es un foco de contagio", finalizó.