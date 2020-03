"Duele porque vas a pedir ayuda, y no te escuchan", lamentó la ex de Martínez

En el marco de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en Paraná se sumó el pedido de Justicia por el femicidio de Fátima Florencia Acevedo, cuyo cuerpo fue hallado este domingo en un pozo de 18 metros de profundidad. Por el cruento hecho de sangre permanece detenido su ex pareja, Nicolás Martínez."Duele porque cuando una va a pedir ayuda, no te escuchan", sentenció aSandra Boja, ex pareja de Nicolás Martínez, y quien aportó su testimonio a la investigación y este lunes se sumó al pedido de Justicia por Fátima."No te creen, no te escuchan, y hacen que una sea responsable de sus actos", recordó.Sandra contó que conoció a Martínez cuando trabajaba en la cafetería del hospital San Martín: "Anduvimos de novios y después nació mi nena. A raíz de eso comenzaron todos los hechos violentos.Según rememoró, los episodios violentos se extendieron hasta que su hija tuvo tres años, y el maltrato y hostigamiento hasta que ella tuvo siete.

"Cuando denuncias a un violento, cuando pedís ayuda, es cuando viene le peor. Y ahí es cuando no se resguarda a las mujeres"

"Cuando estás con una persona agresiva que te dice `te voy a hacer tal cosa´, lo hace y sale impune, llega un momento en el que no ves una salida", aseguró."Me decía, `no vas a ver más a tu hija´ y la secuestraba por dos o tres días. Pero cuando pedís ayuda, te dicen que él es el padre, y si él te golpea en la calle y te maltrata, a las denuncias que hacía me las pasaban por violencia familiar cuando tenían que haber sido penales, porque él no era mi pareja", indicó."Que pague por todo lo que le hizo a Fátima, que quede preso por todo lo que me hizo a mí y a todas las personas", sentenció.Finalmente, Sandra pidió que a través de redes sociales "no compartan las imágenes de los niños, de su hija y el nene de Fátima, porque ellos no tienen nada que ver".