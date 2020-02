Aumentaron a 38 los casos de dengue: Dos fueron donde ya realizaron bloqueos

Prevención

Sarampión

Vacunas

Coronavirus

, en lugares donde ya se habían realizado los bloqueos:, confirmó ael director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo."Los consideramos como, pero estas personas tienen antecedentes de viajes a otras provincias", aclaró el funcionario, al tiempo que destacó: "Toda la región centro y norte del país ya tiene circulación autóctona de dengue".Respecto del estado de salud de los pacientes, Garcilazo comentó que, son pacientes ambulatorios que no requirieron internación".Garcilazo manifestó que el 70 por ciento de los casos son importados y, en tal sentido, comentó: "Esperamos el pico para la próximas semanas. Hasta el momento, los lugares de circulación autóctona son Paraná, Concordia y Federación"., indicó.Frente a la presencia del mosquito transmisor de dengue en Entre Ríos, y ante la confirmación de nuevos casos, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado, instó a la población a profundizar las medidas correspondientes a fin de evitar mayores contagios. Ante este panorama, desde la cartera provincial se comunicó que "se realizan bloqueos sanitarios, búsqueda de personas con síntomas febriles y se pone el acento en las acciones de descacharrizado y concientización, organizadas de manera articulada entre autoridades de la cartera sanitaria y municipios".Las acciones de prevención son principalmente domiciliarias. Para combatir la presencia del insecto es necesario limpiar y desmalezar patios y jardines, y no mantener en la vivienda recipientes que puedan acumular agua, como baldes, cubiertas y floreros. Además, a modo de protección personal, se recomienda a la población utilizar repelentes y re aplicarlo cada tres horas, colocar mosquiteros y echar insecticidas.Se recordó a la población que ante síntomas como fiebre, dolor detrás de los ojos o al moverlos, dolor de cabeza o en articulaciones y músculos, manchas o erupción en la piel acompañadas de picazón o cansancio intenso, resulta fundamental hacer la consulta médica cuanto antes al hospital o centro de salud más cercano al domicilio.Argentina se encuentra con el mayor brote de sarampión, y si bien la preocupación se concentra en regiones de Buenos Aires, donde se registraron la mayor cantidad de casos,acotó, sin brindar mayores presiones de las zonas por donde circula la enfermedad., aclaró. Y continuó: "Lo más característico, además de la fiebre porque es una enfermedad infecciosa, son las manchas en la piel; generalmente aparecen en todo el cuerpo y de manera rápida. Esos síntomas, acompañados de fiebre, hacen sospechar lo que se denominan como enfermedades exantemáticas como sarampión y dengue"."A diferencia del dengue, para el sarampión existe una vacuna, por lo tanto, contamos con más herramientas para contrarrestar la enfermedad, y se trabaja en la fase contención para tratar de que no haya más casos nuevos", comunicó Garcilazo.En el marco de reposición de vacunas, el director provincial de Epidemiología informó que "se recibió el 80% de las vacunas y distribuyen las dosis correspondientes al primer trimestre".Y en los primeros días de marzo se podrá contar con la vacuna contra el meningococo, que se incorporó al calendario de vacunación para niños y niñas de 3 meses y de 11 años en 2017 y estaba en faltante desde agosto de 2018."Hay muchas enfermedades virus-respiratorias que en invierno circulan en la población. De hecho,", advirtió el funcionario."La provincia forma parte del protocolo nacional, relacionado a la fase de contención del coronavirus para detectar casos importados, aislarlos y hacer el diagnóstico", comunicó Garcilazo, al tiempo que aclaró: