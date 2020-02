"Que nos entreguen sus restos", exigió la hermana de Elías Gorosito

A 18 años de la desaparición de Elías Gorosito, su hermana exigió "al Estado provincial, que la Policía de Entre Ríos entregue sus restos". Fue en el marco de una reunión que mantuvo este jueves junto al subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán, y referentes de organismos de Derechos Humanos."Hace 18 años que Diego Javier Salvador, Lisandro Luis Rodríguez y Jesús López hicieron desaparecer a mi hermano, con policías de la comisaría quinta, y si bien el comisario Schneider fue sobreseído, para la familia es culpable", recordó aPaola Gorosito, hermana de Elías.Respecto de la noche de la desaparición, la mujer comentó que, "se dice que Elías iba con Ariel Zárate caminando por Mosconi, cuando antes de llegar a la Escuela Esparza, pasó el patrullero de la comisaría quinta y ellos se separaron. Uno de los policías se bajó, lo levantó a mi hermano, le pegó un culatazo y lo mete. De ahí en más, a 18 años, no se sabe nada"."Se sabe a voces que estuvo en comisaría quinta, pero no hay papeles, nada escrito y declarado. En un juicio fueron condenados a 12 años de prisión pero hasta hoy ellos no nos devuelven los restos de Elías", denunció la mujer.

"Tenemos asumido como familia que ellos jamás van a hablar, que hicieron un pacto de silencio, porque si tendríamos los restos de Elías sería otra causa, con cadena perpetua", sentenció."Elías tenía 20 años cuando desapareció. Y en julio se cumplirán cinco años que mi madre, María Cristina, falleció esperándolo a él. Cada noche esperaba que Elías golpeara la puerta, lo esperaba vivo, pero se fue con la esperanza intacta y con el corazón destrozado", lamentó."Es una herida que no cicatriza hasta que no me digan dónde está Elías", clamó la hermana del joven desaparecido.Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición del joven ocurrida el 13 de febrero de 2002, cuando se lo vio por última vez a manos de policías que se desempeñaban en la comisaría quinta de Paraná, el subsecretario de Derechos Humanos, Carlos Néstor Daniel Paduán, se reunió con familiares del muchacho y antecomunicó que desde el organismo se contactarán con el Equipo de Antropología Forense para avanzar en la búsqueda."No podemos admitir la desaparición de ningún ciudadano, la violación y el atropello de garantías individuales en el Estado de derecho. La desaparición de Gorosito es una herida abierta de la democracia en Entre Ríos, y no debemos ni justificar ni apañar, más allá que el Estado provincial acompaña la lucha contra el delito", sentenció.Elías Gorosito fue llevado por el móvil 97 de la comisaria quinta de la Policía de Entre Ríos en la zona del barrio Mosconi de la ciudad de Paraná. Nunca más se lo vio.Después de un largo recorrido -a nivel judicial-, en el año 2002 fueron tres policías considerados culpables de haber secuestrado a Elías Gorosito. El hecho ocurrió el 13 de febrero de 2002 y desde entonces Gorosito se encuentra desaparecido. Se presume que el joven fue asesinado, al punto de que sus familiares, luego de escuchar la sentencia, reclamaron de viva voz que la Justicia encuentre su cuerpo. Los condenados fueron los policías Diego Javier Salvador, Lisandro Luis Rodríguez y Jesús Salvador López, quienes recibieron una pena de 12 años de prisión.La familia Gorosito sufrió dos muertes y la desaparición de Elías. Uno de sus hermanos, Lionel, falleció en 1996, cuando era custodiado por la policía en el Hospital San Martín. Según la versión policial, fue un suicidio, pero la familia siempre creyó que fue un crimen policial. En 2002 desapareció Elías y posteriormente otro de los hermanos, Jonathan Gorosito, apareció muerto en una comisaría de Las Heras, en Santa Cruz. También se habló de suicidio, pero quedó demostrado que lo asesinaron. A Jonathan lo detuvieron en la calle por estar "en estado de ebriedad".