La APS solicitó la convocatoria a paritarias "con urgencia"

La Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná (APS), el gremio que conduce Alejandra Levrand, solicitó al intendente Adán Bahl la convocatoria a paritarias "con urgencia" y advirtió por una pérdida salarial del 33 por ciento para los trabajadores del sector durante 2019.



La APS presentó este viernes de manera formal la solicitud de una convocatoria a paritarias "con la mayor urgencia posible", al señalar que "existen sobrados motivos" para la apertura del diálogo salarial "en un plazo perentorio que no exceda el mes de febrero".



"Las trabajadoras y trabajadores municipales nos encontramos atravesando una situación económica muy difícil", expuso el sindicato en su petición, y señaló "el importante retraso que soportamos respecto de la inflación del año 2019 y del presente 2020".



En su presentación, la APS señaló además la situación salarial de los jubilados municipales y alertó que la decisión del gobierno anterior de otorgarles una suma fija no remunerativa a los pasivos "los ha colocado a muchos de ellos en una posición de denigración en su dignidad humana".



En el mismo marco, la conducción del gremio advirtió por la falta de convocatoria a paritarias del anterior gobierno durante la segunda mitad de 2019 y "la falsedad del porcentaje de aumento que manifestaron haber otorgado (33,1%), atento a que el 10% concedido en el mes de marzo de 2019 correspondió a la paritaria de 2018".



"En síntesis, habiéndose registrado en el año 2019 una inflación anual del 53,8%, los trabajadores y trabajadoras municipales hemos recibido una recomposición del 20%, por lo que sólo en 2019 nuestros salarios se han degradado en más de un 30%", afirmó la APS.



En ese sentido, el gremio consideró además "agravado" el panorama "por el hecho de no haberse desacelerado la inflación en el mes de enero de 2020".



Para la conducción sindical, la situación "se profundiza con cada medida de ajustes tarifarios de servicios básicos y esenciales, como ser electricidad, gas, agua y de las tasas contributivas, como así también por el costo de la canasta básica familiar, que por estos días está registrando importantes aumentos".



"La situación expuesta torna razonable e imperioso constituir prontamente el ámbito paritario de discusión salarial", reclamó la directiva de la APS.