Fotos y video: Lluvia en Paraná y gran acumulación de agua en las calles

Video: Gran cantidad de agua acumulada en el rulo del Túnel por la lluvia

Recomendaciones ante la lluvia

Números de emergencia:

Si bien no había alerta para esta zona, el Servicio Meteorológico Nacional había anticipado la probabilidad de lluvias en la capital entrerriana para esta jornada.Por otra parte, vecinos dieron cuenta de bolsas de residuos, que comenzaron a desparramar su contenido al ser arrastradas por el agua.- Alejarse de las zonas inundadas, postes de luz o árboles- Prestar atención a las alcantarillas, obstáculos en la calle o cualquier elemento que pueda ocasionar un accidente- Evitar pisar lugares donde hay espejos de agua sin calzado adecuado- Evitar circular cerca de cables, ramas caídas o algún tipo de material cortante- Evitar correr y cruzar por corrientes de agua- Evitar tocar cualquier tipo de instalaciones eléctricas en la vía pública- Conducir por debajo de los límites de velocidad y use siempre el cinturón de seguridad. Intente salir con seguridad de la calzada y estacione en la banquina. Permanezca en el vehículo y encienda las luces intermitentes (balizas) de emergencia hasta que finalice la intensa lluvia- Evitar transitar en zonas inundadas- En caso de semáforos descompuestos, detenerse y cruzar con precaución- Si tiene problemas de visibilidad, deténgase y señalice su ubicación- No cruzar puentes, arroyos, quebradas o acequias crecidas y lugares inundados para evitar ser arrastrado por la corrienteEnersa recomienda:- Desconectar, si es posible, el interruptor del tablero principal del inmueble y evite que las personas circulen dentro- Utilizar botas de goma o calzado de suela aislante- Si el agua alcanzó en algún momento el tablero principal o hay agua en el inmueble y aún no ha sido posible la desconexión, solicite a Enersa que verifique la ausencia de tensión- En caso de que el agua se haya retirado, nadie debe tocar ningún artefacto ni el entorno de bocas de tomacorrientes o interruptores hasta tanto se efectúe la desconexión a cargo de profesionales- Haga revisar los aparatos que hayan sido alcanzados por el agua por un técnico matriculado y manténgalos desconectados hasta que se haya verificado su correcto funcionamiento y nivel de aislación.