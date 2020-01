Rotura de un caño: "Se pierden unos 5.000 litros de agua potable por hora"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

En diversos puntos del barrio José Hernández, se registran varias filtraciones de agua potable. Debido a las pérdidas, vecinos afirman que la presión del suministro ha bajado considerablemente y en las viviendas de pisos superiores llega muy poca agua. Desde la administración del barrio, aseguran que realizaron numerosos reclamos y aun no tienen respuestas.



En diálogo con Elonce TV, Luis Olego vecino del barrio, comentó: "Hay pérdidas en varios lados del barrio, pero hay una rotura principal donde calculo que se pierden entre cuatro mil a cinco mil litros de agua potable por hora". "Muchos vecinos reclamaron por esta situación, inclusive la administradora del barrio, pero no hay caso. Vinieron dos o tres personas (de la municipalidad) observaron el piso, excavaron un poco, se fueron y no volvieron más".



Olego en torno al suministro dijo: "La presión de agua ha bajado mucho y a las viviendas que se ubican en el segundo piso, llega muy poca. Piden que no consumamos mucha agua porque hay escases, pero nadie viene a arreglar todas las pérdidas". "En varios lugares del barrio hay pérdidas y algunas ya llevan más de un año sin solución. Debido a esto, el agua llega hasta la ruta", insistió.



"Ojala se solucione, porque es una picardía que se pierda tanta agua, y hay lugares de la ciudad donde el suministro no llega".