Mujer reclama un lugar para internar a su hijo con trastorno hipercinético

El joven tiene 20 años y su diagnóstico es "TGD hipercinético". La madre de Augusto contó que "desde hace 17 días tenemos una orden de internación, que se habilitó en el juzgado de feria a través de una cautelar. Se mandó nota de oficio al IOSPER preguntando sobre los lugares donde podía ser internado con urgencia pero no hemos tenido éxito, porque se han desentendido".



También fueron al IPRODI pero tampoco tuvieron respuestas.



"Estamos desesperados y superados porque no tenemos los medios, no hay lugares adecuados para estos chicos, el Estado está totalmente ausente y la obra social nos tiene cautivos y sin darnos respuesta a lo que se necesita para estos casos. Él está muy agresivo", señaló la mujer.



Según contó a Elonce TV, necesitan "una internación de 7 a 10 días para descomprimir, estabilizarlo para luego derivarlo a una clínica en la ciudad de Rosario", aunque en dicho lugar no tenga cobertura de la obra social.



Por su parte, Ramiro Pereyra, abogado de la familia, remarcó que "tiene que haber cobertura de parte del IOSPER de la situación que se reclama. El paciente no tiene un lugar disponible para ser internado, se libraron oficios a distintos nosocomios de la ciudad pero no habría ninguno que esté en condiciones de atenderlo".



"Estamos evaluando que sea internado fuera de la provincia, una posibilidad es Rosario, pero desde la obra social hay una negativa marcada a brindar esta prestación, y seguramente tendremos que hacer una intimación", alertó.



Finalmente, el letrado entendió que el caso de Augusto, "son patologías muy específicas, y el IOSPER tiene que tener la flexibilidad para contemplar estos casos. Los medios económicos están. Estas posturas reticentes de la obra social lo único que hacen es hacerle la vida más complicada a las familias y perjudicar la salud del paciente". Elonce.com