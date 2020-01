Colectivos: Si no pagan montos adeudados, podrían volver medidas de fuerza

Este miércoles se realizó una reunión en la Secretaría de Trabajo de la provincia entre representantes de UTA Paraná y empresarios del transporte urbano de pasajeros. El tema abordado fue la deuda que Buses Paraná mantiene con los choferes por los paros realizados en el mes de julio del año pasado.Tras el encuentro, José Rodríguez, Secretario Adjunto de UTA, explicó aque "todavía nos están debiendo los días descontados del mes de julio de 2019. Hoy nos reunimos con la parte empresaria donde acordamos un cuarto intermedio de 15 días". Si en este lapso de tiempo, "no está el dinero que se les adeuda a los trabajadores, tenemos la libertad de acción sindical, y seguramente vuelven las medidas de fuerza". Tras ello, aclaró que si abonaron los días de agosto."Ellos dicen que no están llegando con el dinero que están recaudando ni con los subsidios que están recibiendo para hacer frente a esta situación", señaló Rodríguez, y agregó: "Queremos dejar en claro que el gobierno provincial y municipal están trabajando para ver si esto se puede llegar a destrabar en estos 15 días, con el giro de los subsidios que vienen de Nación".Sobre la deuda que los empresarios mantienen con los trabajadores por los paros de julio de 2019, Rodríguez explicó que los montos varían teniendo en cuenta los casos, ya que algunos choferes hicieron paros tres días y otros cuatro. "No es un monto fijo por cada trabajador", indicó.Ante la consulta sí podrían aceptar un plan de pagos, el dirigente de UTA dijo que no ya que "esto es definitorio, estamos esperando desde septiembre cuando hicimos un acuerdo para pagar estos montos en tres cuotas, pero se abonó agosto y no se hizo efectivo julio", remarcó.