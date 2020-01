Comienza la colonia de vacaciones en el club Neuquén: cómo inscribirse

El Club Atlético Neuquén, ubicado en calle Martin del Barco Centenera y Cuchilla Grande de nuestra ciudad, abre sus puertas para la colonia de vacaciones. "Estamos inscribiendo chicos para la colonia que se larga desde el club, no es una colonia municipal, ya que surge esa duda. La idea es sumar chicos de entre 5 y 12 años, para que arranquen la semana próxima, la misma iría desde el 13 de enero hasta el 14 de febrero", expresó Martínez."Las actividades que incluyen son varias, la prioridad es la natación, ya que tenemos la posibilidad de contar con dos piletas, y que durante el invierno no se pueden utilizar porque no son climatizadas, sin descuidar las otros deportes como el fútbol, vóley y las actividades para motivar las habilidades motrices de los más chiquitos."Con respecto al equipo que lo acompaña, dijo que "contamos con un grupo en el cual todos somos profesores de educación física. También nos van a acompañar estudiantes de psicopedagogía, maestras jardineras, para lograr integrar un plantel de profesiones y darles a los chicos una colonia de calidad".Para finalizar, aclaró que, "las inscripciones siguen disponibles hasta el sábado, en los horarios de 9:30 a 12 y de 18 a 20 horas. Para poder anotarse, deben concurrir solamente con el DNI y acá les entregamos una ficha médica para completar, es para tener las precauciones necesarias a la hora de cuidar a los chicos."La colonia arranca el día 13 de enero hasta el 14 de febrero, y va a estar abierta de lunes a viernes de 8:45 a 12 horas. El costo de la colonia varía según si los chicos son socios o no socios, y van desde $1500 a $2000.