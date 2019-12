"Prohibido circular en días de lluvia": colocaron cartel tras muerte de Fiorella

Reclamo de vecinos

Este miércoles, empleados municipales limpiaban la zona del arroyo Antoñico, en el puente de avenida Ramírez y Manuel Gálvez, tras el accidente que sufrió el pasado sábado en medio de un temporal la joven Fiorella Furlán y que le costó la vida, indicaTambién,Todo esto, se realiza a dos días de la aparición del cuerpo deEl cuerpo de la chica fue hallado en el río, en zona de Bajada Grande, a dos días del siniestro."Desde el ´80 que estamos acá cuando se hizo un puentecito chico, reclamamos y lo agrandaron; pedimos que lo hicieran un metro más ancho y más alto pero nos dijeron que no había presupuesto", había rememorado a Elonce TV, el lunes, un vecino de barrio Quintas al sur, José Vaccari. Dijo que "todos se lavaron las manos y lo hicieron así nomás, nos trataron de negros, que no teníamos que hablar ni decir nada y así quedó"."Esta pobre gurisa (Fiorella Furlán) no se merecía esto. Por diez metros más de baranda, esta chica no hubiera desaparecido. Duele", se lamentó el habitante de la zona.De acuerdo aLuego de la trágica muerte de Fiorella Furlán, vecinos de esa zona de la ciudad protestaron cortando el puente de avenida Ramírez y Manuel Gálvez. La estructura ha sido objeto de múltiples quejas por parte de los vecinos.